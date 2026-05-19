Conflict diplomatic. Noul ambasador israelian va merge în Croația deși a fost respins de președintele croat

Președintele croat Zoran Milanovic, un critic ferm al războiului Israelului din Gaza, i-a acuzat pe israelieni că au încălcat o „regulă nescrisă” anunțându-și ambasadorul înainte de aprobare, potrivit Al Jazeera. Ca urmare, Zoran Milanovic a refuzat să aprobe noul ambasador al Israelului la Zagreb.

„Ambasadorul propus al Statului Israel nu a primit și nici nu va primi consimțământul președintelui Republicii Zoran Milanović”, a declarat biroul președintelui într-un comunicat.

Ministerul Afacerilor Externe al Israelului a transmis că lucrează cu omologii săi croați pentru a „rezolva problema statutului următorului ambasador al Israelului la Zagreb”, conform unui comunicat publicat de The Times of Israel.

Nissan Amdur urma să-l înlocuiască pe ambasadorul Gary Koren, al cărui mandat s-a încheiat la sfârșitul lunii mai. Potrivit publicației israeliene Ynet, Amdur va merge în Croația ca însărcinat cu afaceri, o numire care nu necesită aprobarea prezidențială.

Tensiunile dintre Croația și Israel s-au amplificat în ultima perioadă. În februarie, Milanovic a anunțat că membrii forțelor armate croate nu vor coopera cu armata israeliană „din cauza acțiunilor lor inacceptabile și a încălcării fără precedent a dreptului internațional umanitar”.

În martie, el a condamnat războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului, spunând că dorința de schimbare a guvernului la Teheran ar putea duce la „daune economice” și consecințe pe termen lung.

Este prima dată în istoria Croației când un președinte a respins aprobarea unui ambasador. Zoran Milanovic este în funcție din 2020 fiind susținut de un partid de stânga cu opinii diferite față de guvernul conservator, care susține Israelul.