Prima pagină » Știri externe » Conflict diplomatic. Noul ambasador israelian va merge în Croația deși a fost respins de președintele croat

Conflict diplomatic. Noul ambasador israelian va merge în Croația deși a fost respins de președintele croat

Noul ambasador israelian va merge în Croația deși numirea sa a fost respinsă de președintele croat. Diplomatul va primi o altă poziție care nu necesită aprobarea prezidențială. Incidentul a arătat tensiunile dintre Israel și unii politicieni croați.
Conflict diplomatic. Noul ambasador israelian va merge în Croația deși a fost respins de președintele croat
sursa foto: FB
Petru Mazilu
19 mai 2026, 08:32, Politic
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Președintele croat Zoran Milanovic, un critic ferm al războiului Israelului din Gaza, i-a acuzat pe israelieni că au încălcat o „regulă nescrisă” anunțându-și ambasadorul înainte de aprobare, potrivit Al Jazeera. Ca urmare, Zoran Milanovic a refuzat să aprobe noul ambasador al Israelului la Zagreb.

„Ambasadorul propus al Statului Israel nu a primit și nici nu va primi consimțământul președintelui Republicii Zoran Milanović”, a declarat biroul președintelui într-un comunicat.

Ministerul Afacerilor Externe al Israelului a transmis că lucrează cu omologii săi croați pentru a „rezolva problema statutului următorului ambasador al Israelului la Zagreb”, conform unui comunicat publicat de The Times of Israel.

Nissan Amdur urma să-l înlocuiască pe ambasadorul Gary Koren, al cărui mandat s-a încheiat la sfârșitul lunii mai. Potrivit publicației israeliene Ynet, Amdur va merge în Croația ca însărcinat cu afaceri, o numire care nu necesită aprobarea prezidențială.

Tensiunile dintre Croația și Israel s-au amplificat în ultima perioadă. În februarie, Milanovic a anunțat că membrii forțelor armate croate nu vor coopera cu armata israeliană „din cauza acțiunilor lor inacceptabile și a încălcării fără precedent a dreptului internațional umanitar”.

În martie, el a condamnat războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului, spunând că dorința de schimbare a guvernului la Teheran ar putea duce la „daune economice” și consecințe pe termen lung.

Este prima dată în istoria Croației când un președinte a respins aprobarea unui ambasador. Zoran Milanovic este în funcție din 2020 fiind susținut de un partid de stânga cu opinii diferite față de guvernul conservator, care susține Israelul.

Recomandarea video

AUR propune în programul de guvernare cu care a mers la Cotroceni listarea la bursă a companiilor de stat
G4Media
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
GSP.ro
Banii pe gard! STB vrea să recupereze paguba creată de șoferul care a intrat luni cu mașina pe linia 41 de tramvai: „Un singur panou costă 1.300 de lei”
Gandul
Dovada clară că Andreea Bălan a terminat-o cu Petrișor Ruge. Cu cine l-a schimbat, după ce nu l-a invitat nici la nuntă
Cancan
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport
Dilema viitorului Guvern: „Cine mai împrumută România cu 50 de miliarde de euro anual dacă nu facem nicio reformă?”
Libertatea
Zodia care își va recâștiga libertatea în vara lui 2026. Experții în astrologie anunță 3 luni de schimbări intense
CSID
Codul Rutier 2026: Trebuie să faci ITP la motocultor dacă circuli cu el pe drumurile publice?
Promotor
EXCLUSIV – DOCUMENTE | România, bună de plată cu 340 de milioane de lei, după ce Compania de Drumuri a pierdut un arbitraj cu italienii de la Pizzarotti pe Lotul 1 al Autostrăzii Sebeș – Turda
Economedia