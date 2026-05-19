19 ani de la referendumul pentru demiterea președintelui Traian Băsescu. Cronologia uneia dintre cele mai importante crize politice din România

Pe 19 mai 2007 a avut loc referendumul pentru demiterea președintelui Traian Băsescu. Evenimentul a marcat una dintre cele mai tensionate perioade politice din România postdecembristă.
Sursa foto: Andreea Balaurea / MediafaxFoto
Gabriel Pecheanu
19 mai 2026, 07:14, Politic
Pe 19 mai 2007, sâmbăta, românii au fost chemați la urne pentru referendumul privind demiterea președintelui Traian Băsescu, după ce Parlamentul decisese suspendarea acestuia din funcție.

Consultarea populară a venit în urma unui conflict politic major între șeful statului și majoritatea parlamentară.

Inițierea procedurii de suspendare

La 12 februarie 2007, Partidul Social Democrat a sesizat Curtea Constituțională a României privind declanșarea procedurilor de suspendare.

Pe 28 februarie, Parlamentul a votat înființarea unei comisii de anchetă privind activitatea președintelui, condusă de Dan Voiculescu.

Raportul comisiei a susținut că președintele ar fi încălcat Constituția. În 5 aprilie 2007, Curtea Constituțională a emis însă un aviz consultativ negativ, apreciind că faptele invocate nu constituie încălcări grave care să justifice suspendarea.

În ciuda acestui aviz, Parlamentul a votat suspendarea președintelui la 19 aprilie 2007, cu 322 de voturi pentru, 108 împotrivă și 10 abțineri.

Declarația privind demisia

Anterior votului din Parlament, Traian Băsescu a declarat că va demisiona la cinci minute după decizie, dacă Parlamentul votează pentru suspendare. După ce Curtea Constituţională a validat suspendarea, Băsescu a declarat că renunță la demisie, motivând că o astfel de decizie ar fi accentuat criza politică.

Organizarea referendumului

Referendumul a fost stabilit pentru data de 19 mai 2007, într-o zi de sâmbătă, situație neobișnuită pentru scrutinurile din România.

Întrebarea adresată alegătorilor a fost:

„Sunteți de acord cu demiterea Președintelui României, domnul Traian Băsescu?”

Alegătorii care susțineau menținerea președintelui în funcție trebuiau să voteze „NU”, iar cei favorabili demiterii — „DA”.

Costul total al organizării referendumului a fost estimat la aproximativ 60 milioane de lei, echivalentul a circa 18 milioane de euro.

Reacții din societatea civilă

În perioada premergătoare referendumului au existat reacții publice din partea societății civile și a mediului intelectual. Mai multe personalități publice au solicitat respectarea principiilor statului de drept și organizarea unui scrutin corect.

Disidenta anticomunistă Doina Cornea a criticat polarizarea accentuată a scenei politice din acea perioadă.

