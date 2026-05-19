19 ani de la referendumul pentru demiterea președintelui Traian Băsescu. Cronologia uneia dintre cele mai importante crize politice din România

Pe 19 mai 2007, sâmbăta, românii au fost chemați la urne pentru referendumul privind demiterea președintelui Traian Băsescu, după ce Parlamentul decisese suspendarea acestuia din funcție.

Consultarea populară a venit în urma unui conflict politic major între șeful statului și majoritatea parlamentară.

Inițierea procedurii de suspendare

La 12 februarie 2007, Partidul Social Democrat a sesizat Curtea Constituțională a României privind declanșarea procedurilor de suspendare.

Pe 28 februarie, Parlamentul a votat înființarea unei comisii de anchetă privind activitatea președintelui, condusă de Dan Voiculescu.

Raportul comisiei a susținut că președintele ar fi încălcat Constituția. În 5 aprilie 2007, Curtea Constituțională a emis însă un aviz consultativ negativ, apreciind că faptele invocate nu constituie încălcări grave care să justifice suspendarea.

În ciuda acestui aviz, Parlamentul a votat suspendarea președintelui la 19 aprilie 2007, cu 322 de voturi pentru, 108 împotrivă și 10 abțineri.

Declarația privind demisia

Anterior votului din Parlament, Traian Băsescu a declarat că va demisiona la cinci minute după decizie, dacă Parlamentul votează pentru suspendare. După ce Curtea Constituţională a validat suspendarea, Băsescu a declarat că renunță la demisie, motivând că o astfel de decizie ar fi accentuat criza politică.

Organizarea referendumului

Referendumul a fost stabilit pentru data de 19 mai 2007, într-o zi de sâmbătă, situație neobișnuită pentru scrutinurile din România.

Întrebarea adresată alegătorilor a fost:

„Sunteți de acord cu demiterea Președintelui României, domnul Traian Băsescu?”

Alegătorii care susțineau menținerea președintelui în funcție trebuiau să voteze „NU”, iar cei favorabili demiterii — „DA”.

Costul total al organizării referendumului a fost estimat la aproximativ 60 milioane de lei, echivalentul a circa 18 milioane de euro.

Reacții din societatea civilă

În perioada premergătoare referendumului au existat reacții publice din partea societății civile și a mediului intelectual. Mai multe personalități publice au solicitat respectarea principiilor statului de drept și organizarea unui scrutin corect.

Disidenta anticomunistă Doina Cornea a criticat polarizarea accentuată a scenei politice din acea perioadă.