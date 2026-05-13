Traian Băsescu, despre SAFE: „În fața unei drone, un tanc Abrams sau un tanc românesc face tot atâtea parale”

Aflat în direct la TVR Info, fostul președinte Traian Băsescu a declarat că România trebuie să investească în echipamente de ultimă generație, dar în același timp, acestea ar putea fi produse chiar și la noi, cu tehnologii obținute sau cumpărate din afară.
Traian Băsescu îl portretizează pe Ilie Bolojan: „A fost Georgescu Mesia, s-a răsuflat, s-a inventat alt Mesia: Mesia Bolojan". De ce crede că Bolojan va candida la Președinția României
Ziua în care București a fost Metallica / În timp ce liderii NATO vorbeau despre înarmare, Bucureștiul vorbea Metallica
Urs capturat în incinta Școlii de Agenți de Poliție din Câmpina
Băsescu avertizează că România nu ar rezista 72 de ore în fața unei agresiuni ruse: „Mai devreme sau mai târziu, Europa va relua discuțiile cu Rusia"
Băsescu spune că este o singură soluție pentru criza politică: Reluarea funcționării coaliției. Dacă e moartă, trebuie reînviată
Daiana Rob
13 mai 2026, 22:28, Politic
Mă uitam la discuțiile legate de programul SAFE. Vrem tancuri Abrams sau tancuri germane. Foarte bine, dar și România a făcut tancuri. Iar acum poate să continue să facă; împrumută sau cumpără tehnologia pe care nu o are, dar face tancurile la Mizil sau la București, unde le făceam înainte, la uzina mecanică, pentru că, în fața unei drone, ori un tanc Abrams, ori un tanc românesc, face tot atâtea parale”, a declarat Băsescu. 

Fostul președinte a subliniat, însă, că este necesar ca Guvernul să aibă o gândire „elastică, capabilă să vadă evoluțiile tehnologice în desfășurarea războaielor”. Băsescu a precizat că el nu vede la actualul guvern această gândire „elastică”, însă a precizat că, „la un moment dat, probabil se va întâmpla”.

Văd că ministrul Apărării ne vorbește de program de a se construi drone în România foarte bine. Deci vom dobândi necesarul de tehnologie să ne putem apăra. Ne trebuie puțin timp”, a declarat Băsescu.

Reamintim că, la începutul lunii aprilie, Agenția Media a Armatei a anunțat că România se pregătește să demareze un program comun de co-producție de drone alături de Ucraina, demers susținut cu 200 de milioane de euro prin programul SAFE.

