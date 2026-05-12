România propune regruparea flancului estic al UE pentru a se apăra împotriva dronelor rusești

„În timp ce în centrul continentului aceste tipuri de atacuri rusești nu sunt resimțite exact așa cum sunt resimțite la margini, noi ne confruntăm de câteva ori pe lună cu drone care intră în spațiul aerian european, NATO și românesc.”

Miruță a subliniat că dronele rusești nu încalcă doar spațiul aerian al României, ci că acest fenomen are loc pe întreg flancul estic, notează European Pravda.

„Este foarte clar că în interiorul Uniunii Europene ar trebui să ne reorganizăm capacitățile pentru a reduce aceste tipuri de încălcări. […] Este foarte clar că capacitățile pe care le au statele trebuie rearanjate pentru a lupta împotriva acestor drone rusești.”

Ministrul român a adăugat că, de la începutul anului 2026, 14 drone au încălcat spațiul aerian al României.

„Dacă în centrul continentului astfel de riscuri nu există, la margini ele există și există anumite capacități în centrul continentului care ar putea fi relocate spre margini pentru a proteja continentul.”

Trei incidente cu drone în mai puțin de două săptămâni

O dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României pe 2 mai. Cu puțin timp înainte, pe 25 și 26 aprilie, fragmente ale unei drone rusești au fost descoperite pe teritoriul României.

De la începutul războiului pe scară largă declanșat de Rusia, drone de tip Shahed s-au prăbușit în mod repetat pe malul românesc al Dunării sau au încălcat spațiul aerian al țării.

După primele astfel de incidente, au început să fie emise alerte de raid aerian în zonele de frontieră de-a lungul Dunării, iar ridicarea avioanelor de luptă a devenit ulterior o procedură de rutină.

Într-un alt caz, o dronă asemănătoare modelului Gerbera a zburat zeci de kilometri în interiorul teritoriului României înainte de a se prăbuși în spatele unei locuințe private.