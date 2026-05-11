Rachetele Patriot, avioanele F-16 și Eurofighter Typhoon, vor fi admirate de public la ROMAERO

Black Sea Defense, Aerospace and Security (BSDA) 2026, expoziția dedicată industriei aeronautice, care va avea loc la ROMAERO, de miercuri până vineri.

Evenimentul va reuni peste 550 de firme expozante din 36 de țări, ce vor prezenta noutăti în domeniul echipamentelor militare, precum și ultimele tendințe și soluții tehnice obținute de cercetarea științifică în domeniul securității și apărării, potrivit MApN.

Armata României va prezenta publicului armament, dar și tehnică de luptă

În cadrul evenimentului Armata României va prezenta publicului armament și tehnică de luptă, în exteriorul centrului expozițional. Cei care participă la eveniment vor putea vedea transportoare de trupe PIRANHA V, mașini de luptă ale infanteriei 84M echipate cu rachete Spike, complexul antiaerian Gepard, drone BAYRAKTAR, autoturisme tactice VAMTAC S3, autovehicule tactice blindate de tip ușor (ATBTU) Cobra 2, o instalație de lansare HIMARS, precum și radare de diferite tipuri.

În cadrul evenimentului, în standurile amenajate în interiorul centrului expozițional ROMAERO, MApN va oferi detalii cu privire la oferta educațională, dar și oportunitățile de carieră în Armată, pentru cei care sunt interesați.

De asemenea, în cadrul expoziției, Comandamentul Forțelor pentru Operații Speciale va prezenta aparatură electrono-optică și de comunicații, echipamente utilizate pentru inserție prin parașutare sau scufundare, tehnică de luptă de ultimă generație, drone, armament, motociclete electrice și ATV-uri.

Vor fi expuse și elicoptere precum IAR 330 PUMA SOCAT și IAR 330 PUMA LRM, o aeronavă F-16 Fighting Falcon, un radar mobil TPS 79 R, o autospecială EOD, autospeciale de cercetare CBRN și un sistem PATRIOT, din dotarea Forțelor Aeriene Române.

Avioanele F-16 și Eurofighter Typhoon vor survola cerul Capitalei

În cadrul evenimentului, cerul Capitalei va fi survolat de cunoscutele aeronave F-16 Fighting Falcon din dotarea Armatei României, dar și Eurofighter Typhoon din Marea Britanie, utilizate de Poliția Aeriană sub comandă NATO.

În cadrul evenimentului, publicul va putea vedea și tehnica, dar și personalul de la Centrul 39 Scafandri și Regimentul 307 Infanterie Marină „Heracleea”, iar Academia Navală „Mircea cel Bătrân” va prezenta proiectul de cercetare ASMINES – dronă navală de suprafață, dezvoltat în cooperare cu parteneri economici.

De asemenea, în cadrul evenimentului va fi expus și un sistem de monitorizare a agenților chimici cu ajutorul unei platforme fără pilot, expus de Centrul de cercetare și inovare pentru apărare CBRN.

Curioșii pot să mai vadă și un dispozitiv terestru robotizat pentru decontaminare RBC și un sistem aerian fără pilot pentru neutralizarea minelor marine în derivă găsite la suprafața mării.

În cadrul evenimentului, publicul va putea vedea și un vehicul de suprafață autonom, prezentat de Centrul de cercetare și inovare pentru Forțele Navale.