Aproape 3 kilograme de canabis, descoperite de anchetatori în Bistrița-Năsăud / Doi tineri au fost arestați preventiv

Aproape trei kilograme de canabis au fost scoase din circuit de polițiștii antidrog și procurorii DIICOT, după o acțiune desfășurată în comuna Braniștea, soldată cu reținerea a doi tineri și, ulterior, arestarea lor preventivă.
Luiza Moldovan
11 mai 2026, 18:09, Social
Doi tineri, de 19 și 24 de ani, au ajuns în arest preventiv după ce au fost prinși de polițiștii antidrog și procurorii DIICOT în timp ce transportau aproximativ trei kilograme de canabis, în județul Bistrița-Năsăud.

Potrivit Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, ancheta a fost derulată de polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Bistrița-Năsăud, împreună cu procurorii Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Bistrița-Năsăud.

Reținuți în data de 9 mai

Cei doi suspecți au fost prinși în flagrant pe 9 mai, în comuna Braniștea, în timp ce dețineau și transportau aproape trei kilograme de canabis.

Din datele anchetatorilor, drogurile ar fi fost procurate anterior de tânărul de 24 de ani.

În urma probatoriului administrat, procurorii DIICOT au dispus reținerea celor doi, în zilele de 9 și 10 mai.

Arestați preventiv

Ulterior, pe 10 mai, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalul Bistrița-Năsăud a decis arestarea preventivă a suspecților pentru o perioadă de 30 de zile.

La acțiune au participat și polițiști ai Compartimentului Ordine Publică din cadrul Poliției Orașului Beclean, precum și jandarmi ai Grupei de Supraveghere și Intervenție Beclean.

