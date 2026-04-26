Timiș: Doi bărbați arestați pentru trafic de droguri în valoare de zeci de mii de euro

Doi bărbați, cu vârste de 47 și 50 de ani, au fost arestați preventiv pentru trafic de droguri după ce au fost implicați într-o tranzacție de aproximativ 13 kilograme de canabis, în valoare de 30.000 de euro.
Radu Mocanu
26 apr. 2026, 15:32, Social

„La data de 24 aprilie 2026 (n.r. – vineri), procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism-Serviciul Teritorial Timișoara au dispus reținerea a două persoane (una dintre acestea recidivistă) cercetate pentru trafic de droguri de risc”, informează IPJ Timiș. 

Bărbatul de 47 de ani, un cetățean român stabilit în Germania, ar fi procurat 13 kilograme de canabis pentru a le vinde în România. Acesta a intrat în contact cu bărbatul de 50 de ani pentru stabilirea detaliilor tranzacției. 

Tranzacția s-a realizat în decursul zilelor de joi și vineri. „La datele de 23 și 24 aprilie 2026, cei doi bărbați ar fi realizat vânzarea, respectiv achiziționarea celor 13 kilograme de drog de risc, pentru 30.000 de euro, din care bărbatul, de 47 de ani, ar fi achitat 20.000 de euro, proveniți din vânzarea unei locuințe”, spun autoritățile. 

În urma tranzacției, bărbatul de 50 de ani a fost prins în flagrant cu suma de bani asupra sa, ulterior fiind descoperite și ridicate cele 13 pungi ce conțineau canabis, în urma unor percheziții în Buziaș. 

Tribunalul Timiș a decis sâmbătă arestare preventivă pentru 30 de zile a suspecților. 

