Tomac, despre relația sa cu SUA: „Am fost inclusiv la reședința lui Trump”

Tomac a afirmat că este implicat de peste două decenii în proiecte desfășurate cu sprijinul instituțiilor americane și că a efectuat numeroase vizite în Statele Unite în ultimii ani.

„Relația mea cu Statele Unite este specială și eu consider că este foarte important pentru orice un politic să fructifice fiecare contact pe care îl are și în interesul țării noastre”, a declarat premierul desemnat.

El a precizat că a participat în repetate rânduri la evenimente organizate în jurul actualului lider american și că a fost prezent inclusiv la reședința acestuia.

„Am fost inclusiv la reședința președintelui Donald Trump și în acest an, și anul trecut, în campania electorală, și acum doi ani”, a spus Tomac.

Potrivit acestuia, orice lider politic trebuie să valorifice contactele externe în interesul țării pe care o reprezintă.

Tomac s-a descris drept un „european pro-american” și a susținut că România are nevoie de o colaborare cât mai strânsă cu Statele Unite.

„Sunt convins că este în interesul nostru să avem relații excepționale cu Statele Unite”, a afirmat el.

Declarațiile au fost făcute în contextul discuțiilor privind prioritățile viitorului Executiv și orientarea de politică externă a României.