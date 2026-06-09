Avertismentul agenției UE: În Europa apare un drog nou aproape în fiecare săptămână

Raportul, citat de Euronews, care analizează date din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, precum și din Norvegia și Turcia, arată că piața drogurilor devine din ce în ce mai complexă, atât prin diversitatea substanțelor disponibile, cât și prin potențialul lor de a provoca efecte grave asupra sănătății.

Opioidele sintetice, principalul motiv de îngrijorare

Agenția europeană atrage atenția în special asupra noilor opioide sintetice, considerate extrem de periculoase din cauza concentrației foarte ridicate. Potrivit directorului executiv al EUDA, Lorraine Nolan, un singur gram din anumite substanțe poate genera mii de doze letale. În aceste condiții, diferența dintre consum și supradoză devine extrem de mică, iar utilizatorii nu știu întotdeauna ce consumă.

Estimările agenției arată că aproximativ 7.600 de persoane au murit în Uniunea Europeană în urma supradozelor în 2024. Opioidele continuă să fie principala cauză a deceselor asociate consumului de droguri, de multe ori în combinație cu alte substanțe.

O substanță nouă apare aproape în fiecare săptămână

Raportul evidențiază și expansiunea pieței substanțelor psihoactive noi. În medie, autoritățile europene identifică o nouă substanță în fiecare săptămână. Numai în 2025 au fost raportate pentru prima dată 50 de astfel de substanțe, iar în prezent agenția monitorizează aproximativ 1.050 de compuși diferiți. Experții avertizează că viteza cu care apar noile produse face dificilă evaluarea rapidă a riscurilor și adaptarea sistemelor medicale și de prevenție.

Canabisul rămâne cel mai consumat drog din Europa

Canabisul continuă să fie cel mai utilizat drog ilegal de pe continent. Aproximativ 24,9 milioane de adulți europeni au declarat că au consumat canabis în ultimul an. Specialiștii observă însă o schimbare importantă: pe piață apar tot mai multe produse cu concentrații ridicate de THC, inclusiv extracte, rășini concentrate și produse alimentare care conțin canabis.

Potrivit EUDA, unele tipuri de rășină ajung la concentrații de până la 33%, ceea ce crește riscul unor efecte psihice severe, inclusiv episoade psihotice în cazul consumului pe termen lung. Autoritățile europene au semnalat și cazuri de canabis contaminat cu canabinoizi sintetici sau cu pesticide periculoase.

Cocaina continuă să reprezinte o problemă majoră

Deși cantitatea totală de cocaină confiscată în Europa a scăzut de la 419 tone în 2023 la 330 tone în 2024, numărul capturilor a crescut. Experții consideră că traficanții și-au modificat strategiile și folosesc transporturi mai mici și mai fragmentate pentru a evita detectarea. Cocaina rămâne unul dintre principalele motive pentru care consumatorii ajung în programele de tratament din Europa și este asociată cu o parte tot mai mare a problemelor de sănătate generate de consumul de droguri.

În fața acestor evoluții, Agenția Uniunii Europene pentru Droguri cere statelor membre să investească mai mult în sisteme de monitorizare, prevenție și răspuns rapid. Instituția susține că gestionarea fenomenului trebuie să combine măsurile de combatere a traficului cu politici de sănătate publică, astfel încât autoritățile să poată răspunde mai eficient unei piețe a drogurilor care se schimbă mai repede ca niciodată.