Captură uriașă de droguri în Europa. Aproape o tonă de heroină, descoperită într-un transport din Emiratele Arabe Unite

Ofițerii au găsit drogurile în containere expediate din Emiratele Arabe Unite care au sosit în portul baltic Gdynia, a transmis poliția, potrivit Reuters.

Poliția a afirmat că a primit informații despre transport de la autoritățile fiscale britanice.

„Nu trebuie să vă spun ce s-ar întâmpla dacă o astfel de cantitate din acest drog teribil ar intra pe piața poloneză”, a declarat ministrul de interne Marcin Kierwinski.

Drogurile erau ascunse într-un transport de cărămizi decorative. Au fost descoperite cu ajutorul unui aparat cu raze X, a precizat poliția.

Trei cetățeni polonezi au fost reținuți în legătură cu acest caz.