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Captură uriașă de droguri în Europa. Aproape o tonă de heroină, descoperită într-un transport din Emiratele Arabe Unite

Polonia a confiscat, luni, aproximativ o tonă de heroină în valoare de aproape 220 de milioane de zloți (60 de milioane de dolari), în cadrul uneia dintre cele mai mari operațiuni antidrog din ultimii ani.
Captură uriașă de droguri în Europa. Aproape o tonă de heroină, descoperită într-un transport din Emiratele Arabe Unite
Sursa foto: Mediafax Foto - caracter ilustrativ
Alexandra-Valentina Dumitru
08 iun. 2026, 15:38, Știri externe
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Ofițerii au găsit drogurile în containere expediate din Emiratele Arabe Unite care au sosit în portul baltic Gdynia, a transmis poliția, potrivit Reuters.

Poliția a afirmat că a primit informații despre transport de la autoritățile fiscale britanice.

„Nu trebuie să vă spun ce s-ar întâmpla dacă o astfel de cantitate din acest drog teribil ar intra pe piața poloneză”, a declarat ministrul de interne Marcin Kierwinski.

Drogurile erau ascunse într-un transport de cărămizi decorative. Au fost descoperite cu ajutorul unui aparat cu raze X, a precizat poliția.

Trei cetățeni polonezi au fost reținuți în legătură cu acest caz.

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