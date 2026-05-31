Peste 10 kilograme de canabis și un kilogram de cocaină, aduse din Spania prin curier. Un bărbat a fost arestat

Un bărbat în vârstă de 37 de ani a fost arestat preventiv după ce ar fi introdus în România, din Spania, peste 10 kilograme de canabis și un kilogram de cocaină, ascunse în colete expediate printr-o firmă de curierat internațional, au anunțat procurorii DIICOT Constanța.
Andrei Rachieru
31 mai 2026, 14:40, Social
Potrivit anchetatorilor, în luna mai 2026, suspectul ar fi procurat drogurile și le-ar fi trimis în țară prin intermediul unei societăți de curierat. Acesta a fost prins în flagrant pe 29 mai, în timp ce transporta cu autoturismul său pachetele ridicate de la punctul de lucru al firmei de curierat.

Drogurile, destinate comercializării, însumau peste 10 kilograme de canabis și un kilogram de cocaină. Valoarea acestora pe piața neagră este estimată la aproximativ 220.000 de euro.

În urma unei percheziții efectuate la locuința bărbatului din localitatea Berceni, județul Ilfov, anchetatorii au găsit și ridicat sume de bani în lei, euro și lire sterline, un cântar de precizie, un grinder și alte mijloace de probă.

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru 30 de zile.

Cercetările au fost efectuate de procurorii DIICOT Constanța împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța.

