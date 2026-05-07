Captură uriașă de cocaină: 30 de tone în valoare de peste 800 de milioane de euro

30 de tone de cocaină în valoare de 812 milioane de euro au fost confiscate de autoritățile din Spania. Este o captură record care a fost însoțită de 23 de arestări.
Sursa foto: AP Photo/Armando Franca
Petru Mazilu
07 mai 2026, 17:56, Social

Cantitatea uriașă de droguri a fost descoperită la bordul unei nave care se afla în Oceanul Atlantic, în largul Insulelor Canare, potrivit Le Figaro. Autoritățile spaniole au confirmat joi captura record.

Operațiunea a avut loc în urmă cu o săptămână. Toți cei 23 de membri ai echipajului navei sub pavilion Comore au fost arestați preventiv. La bord, polițiștii au găsit 1.200 de baloturi cu droguri și arme de foc.

Au fost arestați 17 cetățeni filipinezi, cinci olandezi și unul din Surinam. Nava plecase din Freetown, Sierra Leone, și se îndrepta spre Benghazi, Libia. Surse din rândul anchetatorilor vorbesc despre o captură istorică.

Legăturile strânse ale Spaniei cu America Latină și apropierea sa de Maroc, un important producător de canabis, o fac un punct de intrare principal pentru droguri în Europa. În 2024, poliția spaniolă a confiscat 13 tone de cocaină de la bordul unei nave container care sosea în portul Algeciras din Ecuador. Atunci a fost prezentată drept cea mai mare captură de droguri în Spania.

