Primăria București renunță la „Străzi deschise”, ediția de duminică: „Nu vrem să creăm haos în oraș”

Primăria Municipiului București (PMB) a decis să suspende ediția de duminică a evenimentului.

„Nu vrem să creăm haos în oraș! Duminica aceasta, renunțăm la ”Străzi deschise”. Au loc două alte mari evenimente, Semimaratonul Internațional București 2026 și Bucharest Food Truck Festival, care vin cu restricții, iar un al treilea are da complet peste cap traficul. Sâmbătă programul va fi cel normal, însă pe 10 mai noi nu închidem Calea Victoriei”, a transmis PMB.

Primăria a prezentat calendarul evenimentelor din weekend.

Sâmbătă, 9 mai

9:00 – 20:30, Cercul Militar Național: Stand al Comisiei Europene în România, cu ocazia Zilei Europei

12:00 – 21:00, Calea Victoriei, zona Parcului Kretzulescu: Pictură în aer liber, Asociația Artiștilor Plastici

14:00 – 18:00, Calea Victoriei, între Biserica Kretzulescu și Str. Ion Câmpineanu: „Fabricat în România” – expoziție de autovehicule civile fabricate în România între anii 1957-1990, Retromobil Club România

17:00 – 18:30, Statuia Iuliu Maniu: „Exploratorii Europei” – vânătoare de stele cu ocazia Zilei Europei

17:00 – 19:00, Traseu itinerant Piața Națiunilor Unite → Piața Revoluției: Tur ghidat „Orașul construit și orașul pierdut”, cu Alexandru Binescu.

Duminică, 10 mai

14:00–16:00: Tur ghidat „De la Podul Mogoșoaiei la Calea Victoriei – istoria unui bulevard celebru”, cu Ovidiu Neacșu (Ateneul Român → Splaiul Independenței).

SEMINARATORUL BUCUREȘTI, PE BD. UNIRII ȘI SPLAI

Semimaratonul Internațional București 2026 are loc pe 9 și 10 mai. Pe 9, va începe de la ora 7.30 și va ține până la ora 17.00, iar pe 1, se va desfășura între 7.30 și 14.00.

Sâmbătă, vor fi închise Bd. Unirii (de la Piața Alba Iulia, la Piața Constituției), Splaiul Independenței (între Piața Unirii și Podul Hașdeu) și Bd. Libertății.

Duminică, se vor închide și Șos Kiseleff, Calea Victoriei, Str. Buzești, Str. Vasile Pârvan, Regina Elisabeta. Restricțiile se vor ridica pe măsura ce se termină cursele.

BUCHAREST FOOD TRUCK FESTIVAL, PE ȘOS. KISELEFF

Pe Șos. Kiseleff se va ține și Bucharest Food Truck Festival, în weekend, între orele 10 și 23. Aici veți găsi preparate internaționale, inclusiv cea mai mare paella din lume.

Accesul va fi restricționat atât pe Kiseleff, pe segmentul de drum cuprins între Str. Arh. Ion Mincu și Piața Victoriei, cât și pe Str. Monetăriei.

30 DE LINII DE TRANSPORT ÎN COMUN, DEVIATE

Din cauza restricțiilor, 30 de linii de tramvai, autobuz și tramvai vor fi deviate întreg weekend-ul. În plus, se vor înființa temporar trei linii navetă, pentru a asigura transportul călătorilor, a precizat PMB.