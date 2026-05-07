O femeie s-a înecat în râul Mureș

O femeie din Târgul Mureș s-a înecat, joi, în râul Mureș. Pompierii au intervenit la salvarea acesteia, fără succes însă.
EMANUEL TITUS ILIESI / MEDIAFAX FOTO
Ioana Târziu
07 mai 2026, 17:59, Social

Pompierii militari din Târgul Mureș au intervenit, joi, la salvarea unei femei din râul Mureș, pe strada Barajului.

La fața locului au ajuns două autospeciale de intervenție, o autospecială de primă intervenție și comandă, o barcă pneumatică, precum și o ambulanță SMURD de Terapie Intensivă Mobilă.

Femeia a fost scoasă din apă de către pompieri, însă aceasta a murit.

Potrivit IPJ Mureș, trupul femeii a fost transportat la Institutul de Medicină Legală Târgu Mureș, pentru efectuarea necropsiei și stabilirea cu exactitate a cauzei decesului.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea identității persoanei și stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

