O femeie s-a înecat în râul Mureș

Pompierii militari din Târgul Mureș au intervenit, joi, la salvarea unei femei din râul Mureș, pe strada Barajului.

La fața locului au ajuns două autospeciale de intervenție, o autospecială de primă intervenție și comandă, o barcă pneumatică, precum și o ambulanță SMURD de Terapie Intensivă Mobilă.

Femeia a fost scoasă din apă de către pompieri, însă aceasta a murit.

Potrivit IPJ Mureș, trupul femeii a fost transportat la Institutul de Medicină Legală Târgu Mureș, pentru efectuarea necropsiei și stabilirea cu exactitate a cauzei decesului.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea identității persoanei și stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.