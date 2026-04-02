Scandal într-o comună din Mureș. Un tânăr a fost împușcat după ce a lovit un polițist

Un scandal în care au fost implicați doi tineri a fost aplanat cu focuri de armă de polițiști. Un tânăr a fost împușcat în picior și a fost dus cu elicopterul la spital.
Sursă foto: Titus Emanuel Iliesi / Mediafax Foto
Cosmin Pirv
02 apr. 2026, 19:49, Social

Potrivit IPJ Mureș, polițiștii au fost sesizați marți, prin apel la 112, cu privire la faptul că într-o locuință din comuna Vătava are loc un conflict între doi tineri.

Un echipaj de poliție s-a deplasat la fața locului.

În timpul intervenției, unul dintre polițiști a fost lovit cu un obiect contondent în zona capului de un tânăr de 22 de ani.

Polițistul a făcut uz de armă, tânarul fiind rănit în zona piciorului.

Ulterior, acesta a fost preluat de un elicopter SMURD și dus la spital. De asemenea, agentul de poliție rănit a fost transportat de un echipaj SMURD la spital.

Cercetările în acest caz sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj, fiind efectuate totodată activităti pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc uzul de armă.

