Scandal într-o comună din Mureș. Un tânăr a fost împușcat după ce a lovit un polițist

Potrivit IPJ Mureș, polițiștii au fost sesizați marți, prin apel la 112, cu privire la faptul că într-o locuință din comuna Vătava are loc un conflict între doi tineri.

Un echipaj de poliție s-a deplasat la fața locului.

În timpul intervenției, unul dintre polițiști a fost lovit cu un obiect contondent în zona capului de un tânăr de 22 de ani.

Polițistul a făcut uz de armă, tânarul fiind rănit în zona piciorului.

Ulterior, acesta a fost preluat de un elicopter SMURD și dus la spital. De asemenea, agentul de poliție rănit a fost transportat de un echipaj SMURD la spital.

Cercetările în acest caz sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj, fiind efectuate totodată activităti pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc uzul de armă.