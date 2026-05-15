Polițist din Galați găsit mort în mașina de serviciu, cu o plagă împușcată la cap

Un ofițer de poliție din cadrul IPJ Galați a fost găsit mort în mașina de serviciu, în pădurea Gârboavele. Comisarul Graur Valentin, ofițer la Serviciul Investigații Criminale, avea o plagă împușcată la nivelul capului. Dimineața trimisese mesaje cu conținut afectiv mamei și soției sale, conform surselor MEDIAFAX.
sursa foto: pixabay
Andreea Tobias
15 mai 2026, 12:20, Social
Ofițerul părăsise unitatea în seara zilei de 14 mai 2026, în jurul orei 19.40, cu mașina de serviciu și armamentul din dotare. Motivul invocat fusese efectuarea unei verificări a unui arestat la domiciliu. Nu s-a mai întors.

Cum a fost descoperit

A doua zi dimineață, în jurul orei 10.00, șeful Serviciului Investigații Criminale a informat conducerea IPJ Galați că ofițerul nu s-a prezentat la serviciu și nu poate fi contactat. Au fost dispuse imediat măsuri de căutare la domiciliul acestuia și în alte locații, fără rezultat.

Pentru localizarea autospecialei, parchetul a emis un mandat de supraveghere tehnică. În urma extinderii verificărilor, mașina a fost găsită în Pădurea Gârboavele. Ușile erau asigurate din interior. În interiorul autospecialei a fost identificat ofițerul, fără semne vitale, cu o plagă împușcată la nivelul capului. La fața locului a fost solicitat de îndată un echipaj SMURD.

Ultimele mesaje

În dimineața zilei de 15 mai, în jurul orei 08.00, ofițerul trimisese mesaje cu conținut afectiv mamei și soției sale, fără alte detalii, conform surselor MEDIAFAX.

Tot în acea dimineață ar fi trebuit să își preia copiii pentru a-i conduce la școală. Ofițerul nu mai locuia cu familia, fiind despărțit în fapt.

Din verificările preliminare a rezultat că ofițerul era într-un conflict în relația de concubinaj. Cei doi parteneri s-ar fi agresat reciproc în cursul anului 2026, context în care fusese deschis dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie.

