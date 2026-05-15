Prima pagină » Sănătate » Cătălin Cîrstoiu anunță primele proteze totale de genunchi operate la Buzău: „Pacienții trebuie să găsească aici soluții de diagnostic și tratament"

Managerul SUUB, Cătălin Cîrstoiu, spune că primele operații de protezare totală a genunchiului au fost realizate la Buzău, în cadrul unui consorțiu medical care urmărește transferul de experiență în spitalele din țară.
Nițu Maria
15 mai 2026, 12:05, Social
Managerul Spitalul Universitar de Urgență București, Cătălin Cîrstoiu, a anunțat pe pagina sa de Facebook primele rezultate ale consorțiului medical care a fost gândit pentru colaborarea dintre spitale și dezvoltarea serviciilor medicale din țară.

Potrivit acestuia, la Spitalul Județean de Urgență Buzău au fost realizate primele intervenții de protezare totală de genunchi. Medicii ortopezi din unitatea medicală au beneficiat de un mare sprijin și coordonare pentru organizarea activității.

„Astazi Consortiul medical gandit da un prim rezultat. Nu pot sa fac abstractie ca sunt Profesor Universitar. Astazi ii invatam pe colegii nostri ortopezi de aici cum sa isi organizeze activitatea. Si tot astazi, operam primele proteze totale de genunchi din judetul Buzau”, a transmis Cătălin Cîrstoiu.

Pacienții din Buzău, tratați mai aproape de casă

Managerul SUUB a declarat, totodată, că două persoane au fost tratate deja în județul Buzău, fără să mai fie nevoie să caute soluții medicale în alte orașe.

„Doi pacienti se trateaza aici, in loc sa caute solutii in alte parti”, a scris acesta.

Acesta a anunțat că transferul de experiență și colaborarea dintre spitalele din România trebuie să devină o practică obișnuită în sistemul medical al țării.

„Transferul de tehnici chirurgicale, protocoale, ghiduri, dar si sprijinul meu direct trebuie sa devină o regulă in toate specialitățile”, a explicat managerul Spitalului Universitar.

„Pacienții trebuie să găsească aici, la Buzău, soluții de diagnostic si tratament, trebuie sa își recapete încrederea într-un spital, care cu siguranță trebuie ‘reinventat’ ca mentalitate, dar mai ales ca infrastructura”, a transmis acesta.

