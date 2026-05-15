Amenzi de aproape un milion de lei date de Garda de Mediu, după controale în Slobozia. S-au găsit nereguli privind gestionarea deșeurilor periculoase și evacuarea apelor uzate

Potrivit Gărzii Naționale de Mediu, în urma controalelor efectuate în perioada martie–mai 2026, s-au descoperit mai multe nereguli privind gestionarea deșeurilor periculoase și evacuarea apelor uzate în municipiul Slobozia, care a culminat cu formularea unei sesizări penale, pentru deversarea în râul Ialomița a aproape 93.000 mc de ape uzate, insuficient epurate.

Sesizări trimise de cetățeni, deranjați de miros

Instituția a efectuat controalele, după ce a primit mai multe sesizări ale locuitorilor din oraș, privind mirosurile greu de suportat din anumite zone ale municipiului.

Comisarii au descoperit sursa mirosului, la amplasamentul SC CLEAN CYCLO SRL, operator care desfășura activități de gestionare și tratare a deșeurilor lichide periculoase şi care deversa aceste deşeuri netratate în staţia de epurare a municipiului Slobozia. Aceștia au descoperit probleme grave privind depozitarea, tratarea și trasabilitatea deșeurilor periculoase, dar și deficiențe majore în funcționarea stației de epurare a municipiului Slobozia, operată de SC URBAN SA.

Valoarea totală a sancțiunilor aplicate se apropie de un milion de lei, iar verificările continuă.

Depășiri ale limitelor legale privind deversarea apelor

„La Slobozia nu vorbim despre o abatere izolată, ci despre un cumul de nereguli extrem de grave, care au afectat atât mediul, cât și calitatea vieții oamenilor. Vorbim despre ape evacuate în râu, cu depășiri uriașe ale limitelor legale, despre suspiciuni de evitare a procesului normal de epurare și despre gestionarea necorespunzătoare a unor cantități foarte mari de deșeuri periculoase. Deversarea sistematică a apelor ne epurate în emisar este faptă penală și poate fi pedepsită cu închisoare de la 1 la 5 ani”, a declarat Andrei Corlan, Comisar General al Gărzii Naționale de Mediu.

Descoperirile și sancțiunile impuse de Garda de Mediu

În urma controalelor, la SC CLEAN CYCLO SRL s-au găsit:

peste 300 de tone de deșeuri lichide periculoase și nămol contaminat depozitate pe amplasament;

containere deteriorate sau ne etichetate și bazine descoperite;

scurgeri de deșeuri lichide pe platformă și în sistemul colector;

mirosuri chimice puternice atât pe amplasament, cât și în zonele locuite din apropiere;

lipsa evidenței clare a deșeurilor și neconcordanțe între cantitățile declarate și cele existente în teren;

lipsa unor proceduri reale și complete de tratare a deșeurilor;

activitate diferită față de instalația autorizată;

indicii că activitatea desfășurată consta mai degrabă în omogenizarea și transferul deșeurilor decât în tratarea efectivă a acestora.

Măsurile luate au fost:

aplicarea a 9 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 610.000 lei;

declanșarea procedurii administrative premergătoare suspendării autorizației de mediu;

dispunerea eliminării tuturor deșeurilor lichide periculoase de pe amplasament;

transportarea deșeurilor către operatori autorizați pentru tratare și eliminare;

eliminarea de pe amplasament a deșeurilor lichide periculoase identificate;

continuarea verificărilor privind trasabilitatea tuturor transporturilor efectuate.

La SC URBAN SA – Stația de epurare Slobozia, s-au găsit:

concentrații de amoniu de până la 72 de ori peste limita legală;

apă evacuată în râul Ialomița cu aspect tulbure, sedimente și spumare;

miros puternic fecaloid la evacuarea în emisar;

randament extrem de redus al stației de epurare pentru eliminarea poluanților;

instalații mecanice și biologice care funcționau defectuos;

suspiciuni privind by-passarea parțială a apelor uzate;

diferențe foarte mari între volumele de ape uzate recepționate și cele evacuate;

lipsa unei evidențe clare privind anumite deversări provenite de la operatori care gestionau deșeuri lichide periculoase;

suspiciuni privind transmiterea către laboratoare a unor probe diferite față de apă evacuată efectiv în emisar.

Măsurile luate au fost:

aplicarea unor amenzi totale de peste 470.000 lei în perioada iulie 2025 – mai 2026;

aplicarea unei noi sancțiuni de 200.000 lei în cadrul controalelor recente;

dispunerea unui set de 18 măsuri obligatorii de conformare;

sigilarea conductei de by-pass;

impunerea monitorizării zilnice a apelor evacuate în toată perioada în care se înregistrează depăşiri.

formularea unei sesizări penale pentru deversarea de ape uzate insuficient epurate în râul Ialomița.

În urma măsurilor, mirosul a dispărut

Ca urmare a acestor măsuri, mirosurile reclamate de populație au dispărut, iar amplasamentul a fost eliberat de deșeurile lichide periculoase, identificate în timpul controalelor.

Garda de Mediu continuă să monitorizeze operatorii implicați, precum și efectuarea demersurilor legale necesare, pentru prevenirea unor noi episoade de poluare.