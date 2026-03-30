Premieră la Garda de Mediu: Primele controale făcute cu bodycamuri. Ce amenzi s-au dat

Potrivit Gărzii Naționale de Mediu (GNM), controalele desfășurate în județul Alba au fost înregistrate cu bodycamuri, echipamente folosite în premieră într-o acțiune de acest tip.

„Introducerea camerelor video purtate de comisari vine ca un pas spre mai multă transparență și o documentare mai clară a situațiilor din teren. Echipamentele au fost achiziționate prin fonduri PNRR și vor fi folosite și în alte acțiuni. Dincolo de această noutate, rezultatele arată o realitate care ridică semne de întrebare”, transmite GNM.

În doar 6 zile, comisarii au făcut 17 controale la operatori din domeniul exploatării agregatelor minerale. În urma acestora au fost aplicate 27 de sancțiuni.

Amenzi de 755.000 lei

Este vorba de 16 amenzi, în valoare totală de 755.000 lei, 6 avertismente și 5 sancțiuni complementare. Dintre acestea, trei au vizat oprirea activității, iar în două cazuri s-a dispus desființarea lucrărilor și readucerea terenului la starea inițială.

În teren, comisarii au găsit probleme în respectarea regulilor privind protecția apelor, depozitări necorespunzătoare, activități desfășurate fără măsuri reale de protecție a mediului și chiar fără autoritzații.

„Un caz aparte îl reprezintă și o primărie care a fost sancționată, pentru că nu a intervenit pentru a limita efectele unor practici ilegale legate de gestionarea deșeurilor”, arată GNM.