ANPC a dat amenzi de peste 3,4 milioane de lei după controale la nivel național și a suspendat activitatea a 17 firme

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a desfășurat, în perioada 04–08 mai 2026, acțiuni de control la nivel național, în urma cărora au fost verificați peste 1.300 de operatori economici.

În cadrul controalelor, comisarii au aplicat amenzi în valoare totală de peste 3,4 milioane de lei.

„În perioada 04-08 mai 2026, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a desfăşurat acţiuni de control la nivel naţional pentru verificarea siguranţei produselor comercializate şi a condiţiilor în care sunt prestate serviciile către consumatori. Acţiunile au urmărit verificarea gradului de conformare al operatorilor economici la prevederile legale, fiind controlaţi peste 1.300 de operatori economici, inclusiv din domeniul comercializării jucăriilor şi al prestării serviciilor în domeniul auto”, a transmis instituția într-un comunicat de presă.

În urma verificărilor, ANPC a constatat numeroase nereguli și a aplicat 826 de amenzi contravenționale, în valoare de peste 3,4 milioane de lei, precum și 619 avertismente.

Valoarea produselor controlate a depășit 21 de milioane de lei. Totodată, autoritățile au dispus oprirea definitivă de la comercializare a unor produse neconforme în valoare de peste 140.000 de lei și oprirea temporară a altor produse în valoare de peste 270.000 de lei.

De asemenea, activitatea a 17 operatori economici a fost suspendată până la remedierea deficiențelor constatate.

Printre principalele probleme identificate de comisarii ANPC se numără: