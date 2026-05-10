ANPC a dat amenzi de peste 3,4 milioane de lei după controale la nivel național și a suspendat activitatea a 17 firme

În perioada 04–08 mai 2026, ANPC a aplicat amenzi de peste 3,4 milioane de lei după controale la peste 1.300 de firme și a suspendat activitatea a 17 operatori economici din cauza neregulilor descoperite.
Nițu Maria
10 mai 2026, 12:31, Social
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a desfășurat, în perioada 04–08 mai 2026, acțiuni de control la nivel național, în urma cărora au fost verificați peste 1.300 de operatori economici.

În cadrul controalelor, comisarii au aplicat amenzi în valoare totală de peste 3,4 milioane de lei.

„În perioada 04-08 mai 2026, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a desfăşurat acţiuni de control la nivel naţional pentru verificarea siguranţei produselor comercializate şi a condiţiilor în care sunt prestate serviciile către consumatori. Acţiunile au urmărit verificarea gradului de conformare al operatorilor economici la prevederile legale, fiind controlaţi peste 1.300 de operatori economici, inclusiv din domeniul comercializării jucăriilor şi al prestării serviciilor în domeniul auto”, a transmis instituția într-un comunicat de presă.

În urma verificărilor, ANPC a constatat numeroase nereguli și a aplicat 826 de amenzi contravenționale, în valoare de peste 3,4 milioane de lei, precum și 619 avertismente.

Valoarea produselor controlate a depășit 21 de milioane de lei. Totodată, autoritățile au dispus oprirea definitivă de la comercializare a unor produse neconforme în valoare de peste 140.000 de lei și oprirea temporară a altor produse în valoare de peste 270.000 de lei.

De asemenea, activitatea a 17 operatori economici a fost suspendată până la remedierea deficiențelor constatate.

Printre principalele probleme identificate de comisarii ANPC se numără:

  •  prestarea serviciilor în spaţii neautorizate sau care nu respectă condiţiile legale de funcţionare;
  •  depozitarea necorespunzătoare a anvelopelor, pieselor de schimb şi ustensilelor;
  •  neacordarea garanţiei pentru manoperă şi pentru piesele înlocuite;
  •  contracte incomplete şi practicarea unor practici comerciale înşelătoare în relaţia cu consumatorii;
  •  absenţa devizelor aferente serviciilor prestate consumatorilor;
  •  întocmirea unor devize incomplete, fără menţionarea tuturor informaţiilor privind lucrările efectuate şi costurile aferente;
  •  lipsa notelor de comandă pentru autoturismele aflate în unităţile service;
  •  lipsa afişării preţurilor şi a altor informaţii necesare pentru consumatori precum durata realizării lucrării;
  •  nerespectarea condiţiilor igienico-sanitare şi utilizarea unor proceduri neconforme sau nesigure în desfăşurarea activităţilor de service;
  •  paviment cu acumulări de ulei şi murdărie;
  •  neafişarea plachetei privind Soluţionarea Alternativă a Litigiilor (SAL) şi a informaţiei „Telefonul Consumatorului”;
  •  jucării fără marcajul de conformitate CE;
  •  lipsa menţionării datelor de identificare ale producătorului sau ale importatorului (nume, adresă, punct de contact);
  •  deficienţe de informare, precum absenţa traducerilor în limba română a informaţiilor de pe ambalajul jucăriilor;
  •  neindicarea compoziţiei materialelor din care sunt fabricate jucăriile;
  •  inexistenţa instrucţiunilor, avertismentelor şi recomandărilor de utilizare în limba română;
  •  deficienţe de informare privind perioadele promoţionale.

