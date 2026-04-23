ANPC, controale la aeroportul „Henri Coandă”. Amenzi de peste 50.000 de lei

„În contextul apropierii sezonului turistic și al creșterii anticipate a fluxului de pasageri, în

cadrul principalului aeroport din țară, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

(ANPC) a desfășurat acțiuni de control și monitorizare, cu scopul de a asigura respectarea

drepturilor consumatorilor, în calitatea acestora de pasageri”, informează ANPC.

Inspectorii au dat amenzi de peste 50.000 de lei, iar 22 de kilograme de produse alimentare au fost oprite de la comercializare, potrivit sursei citate.

Printre principalele nereguli identificate de inspectori, se numără mizeria din aeroport, rămasă după modernizarea spațiilor din aeroport, podea deteriorată sau „condiții igienice neconforme”, dar și neconformități ale unei băi, dar și a locului de fumat.

În ceea ce privește vânzarea produselor alimentare, inspectorii au găsit mâncare caldă expusă fără respectarea temperaturii minime de păstrare – de exemplu strips de pui, salate sau sandvișuri.

Alte nereguli identificate sunt lipsa informării corecte, clare și precise în ceea ce privește alergenii, frigidere necurățate, cu benzi etanșe uzate, precum și mobilier neconform – cum ar fi un scaun găurit sau sau o ușă de lemn cu crăpătură în dreptul yalei.

Inspectorii au sesizat și că în bucătării nu sunt grafice de monitorizare a uleiului, dar și lipsa valorii afișării a Sistemului de Garanție Returnare la Raft.

„Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor își exercită în mod constant atribuțiile de control și supraveghere, intervenind ori de câte ori sunt constatate abateri de la prevederile legale și aplicând sancțiuni proporționale cu gravitatea faptelor, în scopul asigurării unui mediu corect, sigur și conform pentru consumatori”, precizează reprezentanții ANPC.

Într-o postare publicată pe Facebook, reprezentanții ANPC au lăsat și câteva fotografii, realizate în timpul controlului.