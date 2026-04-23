Scandalul mesajelor anticezariană din București s-a terminat cu amenzi. Anunțul ANPC

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului (ANPC) a anunțat, joi, că a aplicat amenzi în valoare totală de 30.000 de lei în urma mesajelor anticezariană apărute pe unele panouri din Capitală. Ei au menţionat că reprezentanţii entităţilor implicate în conceperea, finanţarea şi difuzarea acestor mesaje nu au transmis informaţiile solicitate de ANPC.
Sursă foto: Alexandru Dobre / Mediafax Foto
Diana Nunuț
23 apr. 2026, 13:49, Social

ANPC a făcut anunțul joi, printr-un comunicat de presă, în care precizează că „demersurile instituţiei au vizat verificarea situaţiei de fapt şi identificarea tuturor entităţilor implicate în conceperea, finanţarea şi difuzarea acestor mesaje”.

„Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), în exercitarea atribuţiilor conferite de cadrul legal incident, a intervenit cu celeritate ca urmare a apariţiei, în spaţiul public din Bucureşti, a unor panouri publicitare susceptibile de a influenţa deciziile consumatorilor. (…) Reprezentanţii entităţii vizate au fost invitaţi pentru clarificări şi pentru prezentarea documentaţiei relevante, însă nu au dat curs solicitării şi nu au transmis informaţiile necesare”, a anunțat instituția.

ANPC a adăugat că a fost întocmit proces-verbal de constatare a contravenţiei în lipsa reprezentantului, fiind dispuse sancţiuni contravenţionale în cuantum total de 30.000 lei, precum şi măsura complementară de propunere a emiterii Ordinului de încetare a practicii comerciale incorecte.

„ANPC subliniază că, în virtutea cadrului normativ care îi reglementează activitatea, are nu doar competenţa, ci şi obligaţia de a interveni ori de câte ori consumatorii sunt expuşi unor practici susceptibile de a le afecta comportamentul economic sau deciziile, inclusiv prin intermediul mesajelor publice. Respectarea principiilor de corectitudine, transparenţă şi fundamentare adecvată reprezintă o condiţie esenţială pentru orice formă de comunicare adresată publicului”, a mai transmis sursa citată.

Săptămâna trecută, deputata USR și ministra Mediului, Diana Buzoianu, anunța că a depus o sesizare la ANPC, Primăria Bucureşti şi primăriile de sector în legătură cu panourile cu informații despre cezariană, care au generat controverse în spațiul public în ultimele zile.

