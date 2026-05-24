Olanda, țara bicicletelor, se războiește cu fatbike-urile

Fatbike-urile sunt biciclete electrice cu anvelope extrem de groase. Arată ca niște motociclete îndesate și pot atinge, în versiunile modificate ilegal, viteze de până la 60 de kilometri pe oră. Sunt foarte populare în rândul copiilor și adolescenților din Olanda, potrivit AFP.

De la 20 la 2.000 de plângeri

Autoritățile din Amsterdam au introdus interdicția pe 11 mai. Melanie van der Horst, funcționara municipală care a semnat decizia, explică evoluția situației. „Acum câțiva ani, primeam doar vreo 20 de plângeri legate de bicicletele cu roți groase. Acum avem peste 2.000″, a spus ea pentru AFP.

O petiție împotriva „cicliștilor agresivi pe fatbike” a strâns 2.400 de semnături. Semnatarii se plâng că trotuarele au devenit piste de curse și că spațiul public nu mai este sigur.

Accidente ca la motocicletă

Problema nu este doar una de ordine publică. Fatbike-urile au limita legală de 25 km/h, dar sunt frecvent modificate pentru a atinge 50-60 km/h. Copii de 11-12 ani circulă cu astfel de viteze pe pistele de biciclete aglomerate.

„Imaginați-vă un copil de 11 ani care se plimbă prin oraș cu 50 km/h pe o bicicletă fatbike mare și modificată. Este extrem de periculos”, a spus van der Horst.

Copii au ajuns la spital cu leziuni cerebrale și ligamente rupte. „Medicii spun că este același nivel de impact ca într-un accident de motocicletă.”

Amenzi de la 57 la 115 euro

Interdicția se aplică fatbike-urilor electrice cu anvelope mai late de șapte centimetri. Începând de săptămâna viitoare, cei prinși în Vondelpark cu astfel de biciclete vor fi amendați. Persoanele peste 16 ani plătesc 115 euro. Copiii între 12 și 15 ani plătesc jumătate. Sub 12 ani, părinții sunt notificați.

Autoritățile urmăresc efectele măsurii. Interdicția ar putea fi extinsă în alte zone ale orașului. Și Enschede, în estul țării, a interzis deja fatbike-urile în centrul orașului.

Posibilă lege națională

Van der Horst merge mai departe. „Nu am mai văzut niciodată așa ceva. De aceea, pentru a ne proteja copiii, aș dori să se adopte o lege la nivel național”, a declarat ea. Obiectivul său final: interzicerea accesului copiilor mici la aceste biciclete, indiferent de oraș.