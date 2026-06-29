Obiectele din mașină care îți pot aduce amenzi uriașe la un control rutier

Reglementările rutiere spaniole stabilesc limite clare pentru ce poate fi transportat într-o mașină. Multe încălcări nu depind de intenția șoferului. Contează tipul obiectului și modul în care este folosit sau modificat în vehicul, potrivit normelor DGT citate de as.com.

Briceaguri și cuțite

Unul dintre cele mai sensibile aspecte îl reprezintă obiectele tăioase. Regulile stabilesc o limită clară: lama nu poate depăși 11 centimetri fără autorizație specifică. Dacă se depășește această dimensiune sau obiectul este automat, transportul necesită autorizație. În caz contrar, sancțiunile pot varia de la 300 la 30.000 de euro. Suma depinde de gravitatea faptei. Amplasarea obiectului în mașină este, de asemenea, relevantă. Nu e suficient să îl ai asupra ta — trebuie păstrat corespunzător și justificat.

Lanterne modificate și tehnologie

Lanternele convenționale nu reprezintă nicio problemă. Modificarea lor schimbă însă complet statutul legal. Dacă sunt adaptate pentru a orbi sau a genera descărcări electrice, devin obiecte interzise. În aceste cazuri, amenzile pot varia între 601 și 30.000 de euro. Suma depinde de utilizarea constatată și de riscul pe șosea.

Arme și muniție

Transportul armelor de foc necesită permis, documentație și condiții specifice de siguranță. Fără aceste cerințe, sancțiunea poate depăși 30.000 de euro. Poate duce chiar la consecințe penale. Muniția și cartușele sunt, de asemenea, strict reglementate. Deținerea lor fără înregistrare poate atrage amenzi mari și acțiuni judiciare.

Dispozitive termice și supraveghere specializată

Dispozitivele de vizualizare termică sunt supuse unei supravegheri speciale. Motivul: posibila lor folosire în vânătoare neautorizată sau supraveghere nereglementată. Transportul lor necesită permise specifice. Detectarea fără justificare poate fi văzută ca indiciu de activitate ilegală. Poate duce la sancțiuni foarte mari, mai ales în zone rurale sau de control cinegetic.

Camere ascunse și inhibitori de frecvență

Camerele ascunse și inhibitorii de frecvență sunt interzise fără justificare legală. Aceste dispozitive pot interfera cu comunicațiile. Pot fi folosite și pentru activități ilicite în mașină sau în vecinătatea ei. Sancțiunile depind de gradul de afectare. Pot ajunge la peste 30.000 de euro, în funcție de riscul constatat la control.

Obiecte contondente și utilizări nejustificate

Bâte, unelte grele sau alte obiecte contondente nu sunt interzise în sine. Transportul lor fără motiv poate fi considerat însă o încălcare. Cheia este, din nou, justificarea. Dacă agentul consideră că nu există un motiv logic, obiectul poate fi confiscat. Șoferul poate fi și sancționat.

Regulile evaluează și modul în care un obiect este transportat în vehicul. Contează mai ales dacă acesta poate afecta siguranța șoferului sau a pasagerilor. Obiectele fixate necorespunzător pot fi motiv de sancțiune. Asta chiar dacă obiectul în sine nu este interzis, potrivit evaluării agenților.

Ce trebuie să ai mereu în mașină

La orice deplasare e obligatoriu să ai permisul de conducere valabil. La fel, permisul de circulație și cardul ITV actualizat. E obligatoriu și sistemul de semnalizare de urgență. Trebuie să ai și balize V-16 conectate, plus o vestă reflectorizantă accesibilă în mașină. Vehiculul trebuie să aibă un sistem pentru mobilitate în caz de pană – roată de rezervă sau kit anti-pană.