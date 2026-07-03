Pericol pe rafturi! ANPC a descoperit produse expirate, mucegai și carne păstrată necorespunzător

În cele cinci zile, comisarii instituției au verificat peste 1.500 de operatori economici pentru a controla conformitatea produselor comercializate, respectarea legislației din domeniul alimentar și condițiile în care sunt prestate serviciile.

Sute de amenzi și produse retrase de la comercializare

În urma verificărilor, inspectorii ANPC au aplicat 871 de amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 4,1 milioane de lei, și au emis alte 693 de avertismente.

În cadrul acțiunilor au fost verificate produse în valoare de peste 5,3 milioane de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializare a unor produse neconforme în valoare de peste 171.000 de lei și oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 114.000 de lei.

De asemenea, activitatea a 21 de operatori economici a fost suspendată până la remedierea deficiențelor constatate.

Deficiențe grave descoperite în timpul controalelor

Potrivit ANPC, inspectorii au identificat numeroase nereguli care puneau în pericol calitatea și siguranța produselor destinate consumatorilor.

Printre cele mai frecvente probleme s-au numărat acumulările de gheață în ambalaje, care au provocat arsuri de congelare și au afectat calitatea produselor, precum și comercializarea unor alimente fără elemente de identificare și caracterizare.

Comisarii au mai descoperit echipamente și ustensile cu un grad avansat de uzură, pe care existau depuneri de gheață, rugină și impurități. În mai multe unități erau comercializate produse de origine vegetală depreciate calitativ, prezentând urme de mucegai.

Verificările au scos la iveală și spații destinate preparării și manipulării alimentelor întreținute necorespunzător, precum și produse alimentare cu data-limită de consum depășită.

Inspectorii au constatat, de asemenea, că în unele cazuri nu erau respectate condițiile și temperaturile de depozitare recomandate de producători pentru produsele cu grad ridicat de perisabilitate, în special pentru carne și produsele din carne.

Printre deficiențele identificate s-au regăsit și starea necorespunzătoare de igienă a pardoselilor, caracterizată prin depuneri consistente de impurități, reziduuri alimentare și lichide, precum și utilizarea uleiului alimentar cu un grad avansat de degradare termică.

Controalele vor continua

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor anunță că va continua acțiunile de control și în perioada următoare.

Potrivit instituției, verificările au ca obiectiv protejarea drepturilor consumatorilor și asigurarea respectării normelor privind siguranța și calitatea produselor și serviciilor.