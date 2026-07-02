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Influenceri din România, luați la verificat de ANPC | 70% folosesc AI și nu-și informează urmăritorii despre asta

Nereguli grave au găsit inspectorii ANPC la influencerii din online-ul românesc, lucru care ridică un mare semn de întrebare: cât de mult își respectă influencerii urmăritorii, dacă folosesc conținut generat de AI și, mai mult, nu-și informează publicul nici de reclama mascată. Nici influencerii din alte țări nu se simt prea bine în privința asta!
Influenceri din România, luați la verificat de ANPC | 70% folosesc AI și nu-și informează urmăritorii despre asta
ANPC
Luiza Moldovan
02 iul. 2026, 13:27, Social
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10 influenceri din România au fost monitorizati de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), ca parte dintr-o acțiune mai amplă, internațională, de monitorizare, organizată de Rețeaua Internațională pentru Protecția și Aplicarea legislației privind Protecția Consumatorilor (ICPEN), care s-a desfășurat în perioada 23 martie – 8 aprilie 2026.

Din monitorizările instituției a reieșit că toți influencerii analizați publicau conținut cu caracter comercial.

În cazul unora dintre aceștia, însă, postările care reprezentau reclame sau colaborări comerciale nu erau marcate în mod constant, iar, în numeroase situații, mențiunile privind caracterul publicitar erau insuficient evidențiate, astfel încât puteau trece ușor neobservate de consumatori.

70% folosesc conținut generat de AI și nu spun

Agenții ANPC au vrut să vadă și gradul de utilizare a conținutului generat sau modificat cu ajutorul inteligenței artificiale.

Rezultatul: 70% dintre influencerii care au folosit astfel de materiale nu au informat publicul că imaginile sau conținutul au fost realizate cu ajutorul tehnologiilor AI, ceea ce reduce nivelul de transparență în comunicarea cu urmăritorii.

Rezultatele din România sunt similare celor constatate la nivel global

În cadrul acțiunii coordonate de ICPEN au fost verificați 228 de influenceri din mai multe țări. Dintre aceștia, 92% publicau conținut comercial, însă doar unul din cinci marca în mod corespunzător caracterul publicitar al postărilor.

ANPC subliniază că, într-o economie digitală în care recomandările influencerilor pot influența deciziile de cumpărare ale consumatorilor, transparența în promovarea produselor și serviciilor este o condiție esențială pentru protejarea intereselor publicului și pentru menținerea încrederii în comunitățile online.

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