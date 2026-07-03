Hotelul în care stă ambasadorul austriac în Ucraina, distrus în urma unui atac cu drone și rachete

Hotelul din Kiev unde se afla ambasadorul austriac a fost lovit în timpul atacului aerian de joi. Potrivit Clash Report, mai multe drone și rachete rusești au vizat centrul Kievului. Unele au lovit Cityhotel Residence, locul în care locuiește ambasadorul austriac Robert Martin Müller.

Bombardamentul a provocat daune și incendii uriașe. Atacul nocturn a forțat personalul diplomatic să se refugieze în adăposturi subterane. În hotel locuiau și mai mulți cetățeni germani. Toți au fost mutați în alte clădiri după încetarea atacului aerian.

Atacul asupra Kievului a bătut un record având cele mai multe drone și rachete utilizate într-un singur asalt. Ucrainenii spun că rușii au lansat asupra capitalei ucrainene 74 de rachete și 496 de drone cu rază lungă de acțiune.

Cele mai multe drone și rachete au fost neutralizate. Totuși, 25 de aparate de zbor au reușit să lovească ținte provocând pagube uriașe. În zona metropolitană au fost confirmate 30 de persoane decedate și 91 de oameni răniți în urma atacului. Zeci de clădiri au fost distruse și zeci de mii de oameni au fost nevoiți să se refugieze în adăposturi.

Reacția lui Zelenski, a UE și a Kremlinului

După atac, președintele Volodimir Zelenski a cerut aliaților interceptoare Patriot. Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a anunțat că se lucrează la noi sancțiuni care vizează lanțurile de aprovizionare industriale rusești.

În replică, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că operațiunile nocturne au vizat doar obiective militare.