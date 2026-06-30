Poliția din Monaco a dat publicității imagini cu suspectul atacului care l-a rănit pe oligargul ucrainean

Potrivit informațiilor preliminare și imaginilor de supraveghere CCTV, un bărbat purtând o șapcă tip bucket și un hanorac negru ar fi lăsat un rucsac în holul unui imobil, înainte de a părăsi rapid zona, scrie Express.

La scurt timp după aceea s-a produs deflagrația, descrisă de autorități drept un „act deliberat”, posibil provocat de un dispozitiv improvizat care ar fi conținut șuruburi și elemente metalice.

Surse judiciare citate de presa locală susțin că una dintre victime ar fi un om de afaceri ucrainean cunoscut, alături de soția sa și un adolescent, însă identitățile nu au fost confirmate oficial de autorități.

Ministrul de stat din Monaco, Christophe Mirmand, a declarat că este pentru prima dată în istoria principatului când are loc un astfel de incident, subliniind că ancheta este în desfășurare.

Ulterior, oficialul a nuanțat termenii, evitând calificarea evenimentului drept „atac”, și a descris situația ca fiind o explozie deliberată.

Potrivit autorităților, suspectul ar fi fugit pe jos și ar fi trecut frontiera în Franța, fiind identificat pe baza imaginilor de supraveghere din Monaco și din localitatea franceză Beausoleil. O amplă operațiune de căutare este în desfășurare.

Incidentul a generat un puternic impact în zonă, locuitorii relatând că inițial au crezut că este vorba despre focuri de artificii, înainte de intervenția masivă a poliției, pompierilor și echipajelor de urgență.