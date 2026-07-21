Doi turiști americani, înjunghiați lângă Acropole. Atacul a avut loc la intrarea în cel mai vizitat sit al Greciei

Incidentul s-a produs în jurul orei 08:00, la intrarea sudică în situl arheologic al Acropolei, vizavi de Muzeul Acropolei și de casele de bilete. Potrivit presei elene, citate de AP, un trecător a alertat serviciul de urgență după ce a observat un bărbat care amenința oamenii cu un cuțit.

Atacatorul a lovit un cuplu de turiști

Înainte ca polițiștii să ajungă la fața locului, agresorul a atacat un cuplu de turiști americano-greci. Femeia a suferit răni ușoare, în timp ce bărbatul a fost rănit mai grav. Presa locală relatează că victima masculină a fost lovită la picior și a pierdut o cantitate importantă de sânge, iar primii polițiști ajunși la fața locului au aplicat un garou pentru a opri hemoragia până la sosirea echipajului medical.

Alte surse indică faptul că rănile au fost la braț, însă autoritățile nu au oferit încă o clarificare oficială privind localizarea exactă a leziunilor. Cele două victime au fost transportate la spital, iar bărbatul a fost internat la Spitalul Red Cross din Atena.

Suspectul, imobilizat și arestat

Polițiștii din cadrul Direcției de Poliție din Atena au intervenit rapid, l-au imobilizat pe agresor și l-au arestat la câteva minute după atac. Potrivit informațiilor furnizate de autorități și preluate de presa elenă, bărbatul ar suferi de afecțiuni psihice. Identitatea acestuia nu a fost făcută publică, iar ancheta este în desfășurare pentru a stabili circumstanțele exacte ale atacului și eventualul motiv al agresiunii.

Un incident rar într-una dintre cele mai vizitate destinații turistice din Europa

Astfel de atacuri sunt rare în Grecia, iar incidentul a avut loc într-o zonă aflată permanent sub supraveghere și frecventată zilnic de mii de vizitatori. Acropola din Atena, unde se află Partenonul și alte monumente vechi de aproximativ 2.500 de ani, este principalul obiectiv turistic al Greciei. Anul trecut, situl arheologic a fost vizitat de aproximativ 4,6 milioane de persoane.

Atacul are loc în plin sezon estival, într-o perioadă în care capitala Greciei primește un număr foarte mare de turiști din întreaga lume. Deocamdată, autoritățile elene nu au indicat existența unui motiv terorist și tratează cazul ca pe un act violent izolat.