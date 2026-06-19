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Partenonul dezvăluie o imagine nemaivăzută de peste 220 de ani. Restaurarea care schimbă fața celui mai celebru monument al Greciei

Vizitatorii Acropolei din Atena pot vedea începând de acum o imagine pe care generații întregi nu au avut ocazia să o admire. Partea vestică a Partenonului, primul element observat de turiști la intrarea în complexul antic, a fost restaurată într-o formă care nu a mai fost vizibilă de aproximativ 220 de ani, scrie AP.
Partenonul dezvăluie o imagine nemaivăzută de peste 220 de ani. Restaurarea care schimbă fața celui mai celebru monument al Greciei
Sursa foto: X
Victor Dan Stephanovici
19 iun. 2026, 11:40, Cultură-Media
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Autoritățile elene au prezentat oficial joi rezultatele celei mai recente etape a vastului program de restaurare a monumentului, considerat unul dintre cele mai importante simboluri ale civilizației grecești și ale patrimoniului mondial, transmite AP.

Vedere generală a Acropolei și Partenonului – Atena. Foto: Ammar Abd Rabbo/ABACAPRESS.COM

Restauratorii au montat două noi blocuri de marmură în golurile existente în partea superioară a fațadei vestice a Partenonului. Deși intervenția poate părea modestă la prima vedere, specialiștii spun că aceasta schimbă semnificativ aspectul general al monumentului. Potrivit ministrului grec al Culturii, Lina Mendoni, restaurarea permite observarea din nou a proporțiilor și perfecțiunii geometrice care au făcut celebră arhitectura Partenonului. „Imaginea este cu adevărat impresionantă”, a declarat oficialul grec în cadrul ceremoniei de prezentare.

Un monument vechi de 25 de secole

Ridicat în urmă cu aproximativ 2.500 de ani pe colina Acropolei, Partenonul domină și astăzi panorama capitalei elene și rămâne una dintre cele mai vizitate atracții turistice din Europa. Potrivit autorităților, aproximativ 4,6 milioane de persoane au vizitat Acropola anul trecut, confirmând interesul uriaș pentru situl istoric. De-a lungul secolelor, monumentul a fost afectat de războaie, intemperii, degradarea naturală a materialelor și episoade de jaf, ceea ce a impus intervenții repetate pentru conservarea sa.

Un proiect început în urmă cu jumătate de secol

Actualul program de restaurare a Partenonului a început în 1975 și continuă și în prezent. Lucrările urmăresc atât consolidarea structurii, cât și recuperarea, acolo unde este posibil, a aspectului original al templului antic. Cea mai recentă etapă a fost finanțată printr-un program al Uniunii Europene și reprezintă unul dintre numeroasele proiecte dedicate conservării patrimoniului cultural european. Pentru milioane de turiști care ajung anual la Atena, noua înfățișare a Partenonului oferă o perspectivă mai apropiată de cea pe care au văzut-o locuitorii Greciei antice și generațiile care au admirat monumentul înainte ca timpul și istoria să-i schimbe contururile.

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