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Noua „armă” a Greciei împotriva scumpirilor: aplicația care compară prețurile din supermarketuri în timp real

Pe fondul inflației ridicate și al costului tot mai mare al vieții, Grecia a lansat o nouă platformă digitală care le permite consumatorilor să compare în timp real prețurile din supermarketuri, tranmite Euronews.
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Sursa foto: X
Victor Dan Stephanovici
18 iun. 2026, 13:27, Știri externe
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Guvernul grec a prezentat marți aplicația și site-ul PosoKanei. Aceasta este o platformă care permite utilizatorilor să compare prețurile produselor alimentare și de larg consum din principalele lanțuri de supermarketuri din țară. Datele sunt actualizate zilnic, astfel încât consumatorii pot vedea în timp real unde găsesc cele mai avantajoase oferte pentru produsele de care au nevoie, arată Euronews.

Grecia. Aplicația guvernamentală PosoKanei. Sursa foto: X

Platforma include în prezent aproximativ 10.000 de articole. Ea acoperă marile rețele de retail din Grecia, inclusiv Sklavenitis, Lidl, AB Vassilopoulos, My Market, Masoutis și alte lanțuri importante.

Istoricul prețurilor și detectarea reducerilor false

Una dintre funcțiile care au atras atenția este posibilitatea de a verifica istoricul prețurilor pentru fiecare produs pe o perioadă de cel puțin două luni. Astfel, utilizatorii pot vedea dacă o reducere este reală sau dacă prețul a fost majorat anterior pentru a crea impresia unei promoții. Autoritățile elene consideră că această transparență va contribui la creșterea concurenței între comercianți și la protejarea consumatorilor. Premierul Kyriakos Mitsotakis a declarat că noua platformă oferă cetățenilor „o nouă armă” în lupta cu inflația și costul ridicat al vieții.

Compararea prețurilor cu alte țări europene

PosoKanei nu se limitează la piața internă. Pentru produsele comercializate de companii multinaționale, aplicația poate afișa și prețurile din alte state europene. În prezent sunt disponibile comparații cu Italia, Franța, Belgia, România, Bulgaria, Cipru și Spania, iar Portugalia urmează să fie adăugată în perioada următoare. Funcția permite consumatorilor să observe eventualele diferențe semnificative de preț între Grecia și alte piețe europene.

Liste de cumpărături și alternative mai ieftine

Utilizatorii își pot crea liste personalizate de cumpărături și pot căuta produse similare din aceeași categorie, precum cafea, paste sau produse lactate. Aplicația recomandă și alternative mai ieftine disponibile în alte magazine, contribuind la reducerea costului total al coșului de cumpărături. Practic, consumatorii pot compara rapid atât prețurile, cât și disponibilitatea produselor înainte de a merge la cumpărături.

Premierul Kyriakos Mitsotakis prezintă aplicația PosoKanei. Sursa foto: X

Lansată pe fondul unei inflații ridicate

Inițiativa vine într-un moment în care Grecia continuă să se confrunte cu una dintre cele mai ridicate rate ale inflației din zona euro. În luna mai, inflația anuală a ajuns la 5%, iar multe gospodării resimt în continuare presiunea scumpirilor. Noua platformă înlocuiește vechiul serviciu e-katanalotis și va continua să fie dezvoltată în funcție de feedbackul utilizatorilor. Autoritățile speră că accesul rapid la informații despre prețuri va încuraja concurența dintre retaileri. Totodată, consumatorii pot fi ajutați să facă alegeri mai avantajoase într-o perioadă în care costul vieții rămâne una dintre principalele preocupări ale europenilor.

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