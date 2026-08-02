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Președintele Braziliei, Lula da Silva, în vârstă de 80 de ani și-a lansat candidatura pentru un nou mandat

Candidatura pentru realegerea în funcția de președinte al Braziliei a lui Luiz Inácio Lula da Silva a fost confirmată duminică de Partidul Muncitorilor, în contextul în care liderul în vârstă de 80 de ani se confruntă cu presiuni tot mai mari din partea liderilor străini înaintea alegerilor din octombrie. Va fi a șaptea sa cursă pentru funcția de președinte.
Președintele Braziliei, Lula da Silva, în vârstă de 80 de ani și-a lansat candidatura pentru un nou mandat
Președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
03 aug. 2026, 02:54, Știri externe
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Rivalul președintelui Lula, senatorul Flávio Bolsonaro, s-a bucurat de sprijinul deschis al membrilor administrației președintelui american Donald Trump, al președintelui Argentinei Javier Milei și al premierului israelian Benjamin Netanyahu, potrivit AP.

Președintele Braziliei a declarat în discursul său de la convenția partidului că dorește să stimuleze industria de apărare a țării sale, să protejeze mineralele rare și a susținut că „niciun chinez, niciun american, niciun francez nu se va atinge” de aceste resurse fără a respecta suveranitatea națiunii sud-americane.

„Va trebui să fim mult mai îndrăzneți pentru a schimba multe lucruri în această țară”, a spus Lula.

Alți membri ai partidului său au subliniat riscul unei intervenții străine în alegerile din Brazilia, indicându-i pe Trump și Milei.

„Aceste alegeri din Brazilia determină viitorul Americii Latine”, a declarat Edinho Silva, președintele Partidului Muncitorilor, în timpul convenției de duminică. Argentina, Paraguay, Chile, Peru, Ecuador și Columbia au ales în trecutul recent președinți inspirați de Trump.

Tatăl lui Flávio Bolsonaro, fostul președinte Jair Bolsonaro, a fost un aliat al lui Trump, dar acum execută o pedeapsă de 27 de ani în arest la domiciliu pentru o tentativă de lovitură de stat.

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