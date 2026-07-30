Brazilia a refuzat vizele pentru doi oficiali americani, acuzând o tentativă de influențare a alegerilor, spune președintele Lula

Președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, a declarat că guvernul său a refuzat vizele pentru doi oficiali americani care urmau să călătorească în Brazilia, acuzându-i că intenționau să intervină în procesul electoral din această toamnă.

„Săptămâna aceasta a trebuit să refuzăm vize pentru doi tineri pe care îi trimiteau în Brazilia să se amestece în alegerile din Brazilia”, a afirmat Lula, potrivit Reuters.

Solicitările de viză au fost respinse deoarece autoritățile braziliene au considerat că cei doi oficiali ai administrației americane intenționau să discrediteze integritatea sistemului electoral brazilian.

De cealaltă parte, un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA a respins acuzațiile, calificând drept „lipsite de temei” afirmațiile privind o tentativă de influențare a alegerilor.

În luna octombrie, Luiz Inácio Lula da Silva urmează să îl înfrunte pe senatorul de dreapta Flavio Bolsonaro, aliat al lui Donald Trump și fiul fostului președinte Jair Bolsonaro, învins de Lula la scrutinul din 2022.

Președintele Trump a criticat și lansat mai multe atacuri la adresa Braziliei, pe fondul procesului cu care se confruntă fostul președintele Bolsonaro, care a fost judecat și condamnat la 27 de ani de detenție pentru tentativă de lovitură de stat din 2023.

Liderul de la Casa Albă a amenințat cu tarife și a calificat întregul demers juridic drept o „vânătoare de vrăjitoare”.

De asemenea, în ultima perioadă, Washingtonul și-a exprimat susținerea față de mai mulți candidați din America Latină.

Trump și-a oferit sprijinul pentru lideri precum președintele ales al Columbiei, Abelardo De La Espriella, președintele Argentinei, Javier Milei, și cel al Chile, Jose Antonio Kast.