Cum a ajuns un sistem gratuit de plăți să provoace un conflict comercial între SUA și Brazilia

Dincolo de disputa comercială, cazul scoate în evidență o competiție tot mai intensă pentru controlul infrastructurii financiare digitale, într-un moment în care tot mai multe state încearcă să reducă dependența de marile rețele occidentale de plăți, mai scrie Il Post.

De ce a intrat Pix în vizorul administrației Trump

Pe 15 iulie, Statele Unite au anunțat introducerea unor taxe vamale de 25% pentru o serie de produse braziliene, invocând ceea ce Casa Albă consideră a fi practici comerciale incorecte. Printre acestea se află și Pix, sistemul de plăți instant lansat în 2020 de Banca Centrală a Braziliei. Potrivit administrației americane, succesul platformei ar fi afectat concurența și ar fi redus veniturile unor giganți americani ai industriei de plăți, precum Visa și Mastercard.

Ce este Pix și de ce a devenit atât de popular

Pix nu este o aplicație separată, ci un sistem integrat în aplicațiile băncilor și instituțiilor financiare. Utilizatorii pot transfera bani sau plăti instantaneu prin scanarea unui cod QR ori folosind un identificator asociat contului bancar. Sistemul este disponibil 24 de ore din 24, iar transferurile sunt procesate în câteva secunde. Pentru populație, utilizarea este gratuită, iar comercianții plătesc comisioane semnificativ mai mici decât în cazul plăților efectuate cu cardul. Rezultatul a fost spectaculos. În numai câțiva ani, Pix a devenit principalul instrument de plată digitală din Brazilia, contribuind inclusiv la reducerea utilizării numerarului.

Visa și Mastercard nu au pierdut clienți, ci profituri

Datele publice arată că introducerea Pix nu a dus la scăderea numărului de tranzacții efectuate cu cardurile bancare. În schimb, concurența unui sistem rapid și ieftin a obligat operatorii tradiționali să reducă nivelul comisioanelor, ceea ce le-a diminuat marjele de profit. Din acest motiv, numeroși economiști consideră dificil de susținut argumentul administrației Trump potrivit căruia Pix reprezintă o practică comercială neloială, în condițiile în care platforma este deschisă inclusiv băncilor și instituțiilor financiare străine care respectă aceleași reguli.

Miza depășește comerțul

Analiștii văd însă și o dimensiune geopolitică și tehnologică a disputei. În ultimii ani, Donald Trump și o parte a Partidului Republican au susținut dezvoltarea industriei criptomonedelor, un sector în care familia fostului președinte american are investiții și care beneficiază de sprijinul unor importanți antreprenori din domeniu. Din aceste motive, succesul unor sisteme publice de plăți digitale precum Pix este privit de unii observatori drept o alternativă care limitează spațiul de dezvoltare al altor soluții financiare private.

Lula transformă Pix într-un simbol al suveranității Braziliei

Disputa i-a oferit președintelui brazilian Luiz Inácio Lula da Silva o oportunitate politică importantă. Liderul de la Brasilia a prezentat Pix drept un simbol al independenței economice a țării și al capacității Braziliei de a dezvolta infrastructură financiară proprie, fără a depinde de companii străine. În ultimele săptămâni, Lula a participat la mai multe evenimente publice afișând mesaje precum „Pix aparține Braziliei”, încercând să transforme disputa comercială într-o temă de mobilizare electorală.

O tendință care se extinde la nivel mondial

Cazul Braziliei reflectă o schimbare mai amplă la nivel global. Tot mai multe state încearcă să își dezvolte propriile sisteme de plăți și infrastructuri financiare digitale, reducând dependența de rețelele tradiționale dominate de companii americane.

India a construit în ultimii ani unul dintre cele mai utilizate sisteme de plăți instant din lume prin UPI (Unified Payments Interface), în timp ce China continuă extinderea yuanului digital. La rândul său, Uniunea Europeană lucrează la proiectul euro digital, menit să ofere o alternativă publică pentru plățile electronice în spațiul comunitar.