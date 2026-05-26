Prima pagină » Știri externe » Filmul care îl transformă pe Bolsonaro într-un erou provoacă un scandal politic uriaș în Brazilia înaintea alegerilor

Filmul care îl transformă pe Bolsonaro într-un erou provoacă un scandal politic uriaș în Brazilia înaintea alegerilor

Un film biografic despre fostul președinte Jair Bolsonaro a devenit unul dintre cele mai controversate subiecte politice din Brazilia după ce producția a fost legată de o uriașă fraudă bancară și de campania electorală a fiului său, transmite Il Post.
Filmul care îl transformă pe Bolsonaro într-un erou provoacă un scandal politic uriaș în Brazilia înaintea alegerilor
Bolsonaro scene din film biografic. Sursa foto: captură video Youtube
Victor Dan Stephanovici
26 mai 2026, 07:31, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Scandalul îl afectează direct pe Flávio Bolsonaro, fiul fostului lider de extremă dreapta, care candidează la alegerile prezidențiale din octombrie în locul tatălui său, declarat ineligibil și condamnat la peste 27 de ani de închisoare pentru tentativa de lovitură de stat din 2022, mai scrie Il Post.

Filmul îl prezintă pe Bolsonaro ca pe un salvator al Braziliei

Filmul, intitulat Dark Horse, este realizat în limba engleză și ar urma să fie lansat chiar înaintea alegerilor prezidențiale. Producția îl prezintă pe Bolsonaro drept un outsider care luptă împotriva sistemului politic și reușește să cucerească puterea în timpul campaniei electorale din 2018. Unul dintre momentele centrale ale filmului este atentatul cu cuțitul asupra politicianului brazilian în timpul unui miting electoral.

Scenă din filmul Bolsonaro. Sursa foto: captură video Youtube

Regizorul american Cyrus Nowrasteh a descris filmul drept „un thriller politic intens”, însă criticii spun că producția seamănă mai degrabă cu un material de propagandă electorală. Rolul lui Bolsonaro este interpretat de Jim Caviezel, celebru pentru rolul lui Iisus din filmul The Passion of the Christ și cunoscut în ultimii ani pentru pozițiile sale conservatoare și apropierea de cercurile trumpiste.

Scandalul finanțării lovește campania fiului lui Bolsonaro

Problema majoră pentru Flávio Bolsonaro este însă legată de finanțarea filmului. Politicianul a fost nevoit să admită că producția a primit investiții de milioane de dolari de la omul de afaceri Daniel Vorcaro, fost proprietar al Banco Master, aflat acum în închisoare într-un dosar uriaș de fraudă bancară. Anterior, Flávio Bolsonaro negase orice implicare a lui Vorcaro.

Bolsonaro, scenă din film biografic. Sursa foto: captură video Youtube

Presa braziliană a publicat însă înregistrări audio în care politicianul discuta cu investitorul despre finanțarea filmului și despre sume care ar fi putut ajunge la 24 de milioane de dolari. Banco Master este acuzată că a folosit metode financiare netransparente și ar fi acumulat un deficit de peste 7 miliarde de euro înainte de a intra în lichidare anul trecut.

Lula profită de scandal înaintea alegerilor

Scandalul apare într-un moment extrem de sensibil pentru alegerile prezidențiale din Brazilia. Până recent, Flávio Bolsonaro era cotat aproape la egalitate cu actualul președinte Luiz Inácio Lula da Silva în eventualitatea unui tur doi. După izbucnirea scandalului, noile sondaje arată însă că Lula s-a distanțat pentru prima dată semnificativ în intențiile de vot. Ironia situației este că familia Bolsonaro încercase anterior să folosească scandalul Banco Master pentru a acuza guvernul lui Lula de corupție, înainte ca legăturile cu filmul să devină publice.

Un film politic care riscă să devină un dezastru electoral

Controversa a fost amplificată și de alte detalii suspecte. Presa braziliană scrie că unul dintre producătorii executivi ai filmului ar fi Eduardo Bolsonaro, un alt fiu al fostului președinte. În plus, compania americană care produce filmul, GoUp Entertainment, nu are un site funcțional, iar mai multe materiale promoționale au dispărut recent de pe rețelele sociale. Pentru mulți analiști politici din Brazilia, cazul arată cât de strâns s-au amestecat politica, propaganda și scandalurile financiare într-una dintre cele mai polarizate campanii electorale din istoria recentă a țării.

Recomandarea video

Sondaj INSCOP: Nicușor Dan ar supraviețui la o diferență strânsă unui referendum de demitere din funcție
G4Media
Întrebată dacă are origini franțuzești, Jaqueline Cristian a dezvăluit personalitatea după care a fost numită
GSP.ro
Cel mai bătrân pedofil din închisorile românești, în stare gravă. Bărbatul de aproape 80 de ani, coleg de cameră cu „Monstrul de la Caracal”, a fost dus de urgență la spital. Ce s-a întâmplat
Gandul
Milionarul și-a snopit iubita din cauza unor prăjituri! IREAL cum și-a justificat gestul
Cancan
FOTO. „Cel mai intim album” cu fotografii al iubitei lui Lamine Yamal
Prosport
Mafia duty-free-urilor din Aeroportul Otopeni: Ce s-a ales de dosarele șmecherilor care cereau șpăgi de până la 22 de milioane de euro pentru spațiile comerciale
Libertatea
Situație revoltătoare! Părinții unei fetițe de 6 ani decedate după o operație de apendicită, somați să restituie ultima alocație a copilei
CSID
VIDEO - Ce autonomie reală a obținut noul Skoda Kodiaq PHEV în România
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia