Filmul care îl transformă pe Bolsonaro într-un erou provoacă un scandal politic uriaș în Brazilia înaintea alegerilor

Scandalul îl afectează direct pe Flávio Bolsonaro, fiul fostului lider de extremă dreapta, care candidează la alegerile prezidențiale din octombrie în locul tatălui său, declarat ineligibil și condamnat la peste 27 de ani de închisoare pentru tentativa de lovitură de stat din 2022, mai scrie Il Post.

Filmul îl prezintă pe Bolsonaro ca pe un salvator al Braziliei

Filmul, intitulat Dark Horse, este realizat în limba engleză și ar urma să fie lansat chiar înaintea alegerilor prezidențiale. Producția îl prezintă pe Bolsonaro drept un outsider care luptă împotriva sistemului politic și reușește să cucerească puterea în timpul campaniei electorale din 2018. Unul dintre momentele centrale ale filmului este atentatul cu cuțitul asupra politicianului brazilian în timpul unui miting electoral.

Regizorul american Cyrus Nowrasteh a descris filmul drept „un thriller politic intens”, însă criticii spun că producția seamănă mai degrabă cu un material de propagandă electorală. Rolul lui Bolsonaro este interpretat de Jim Caviezel, celebru pentru rolul lui Iisus din filmul The Passion of the Christ și cunoscut în ultimii ani pentru pozițiile sale conservatoare și apropierea de cercurile trumpiste.

Scandalul finanțării lovește campania fiului lui Bolsonaro

Problema majoră pentru Flávio Bolsonaro este însă legată de finanțarea filmului. Politicianul a fost nevoit să admită că producția a primit investiții de milioane de dolari de la omul de afaceri Daniel Vorcaro, fost proprietar al Banco Master, aflat acum în închisoare într-un dosar uriaș de fraudă bancară. Anterior, Flávio Bolsonaro negase orice implicare a lui Vorcaro.

Presa braziliană a publicat însă înregistrări audio în care politicianul discuta cu investitorul despre finanțarea filmului și despre sume care ar fi putut ajunge la 24 de milioane de dolari. Banco Master este acuzată că a folosit metode financiare netransparente și ar fi acumulat un deficit de peste 7 miliarde de euro înainte de a intra în lichidare anul trecut.

Lula profită de scandal înaintea alegerilor

Scandalul apare într-un moment extrem de sensibil pentru alegerile prezidențiale din Brazilia. Până recent, Flávio Bolsonaro era cotat aproape la egalitate cu actualul președinte Luiz Inácio Lula da Silva în eventualitatea unui tur doi. După izbucnirea scandalului, noile sondaje arată însă că Lula s-a distanțat pentru prima dată semnificativ în intențiile de vot. Ironia situației este că familia Bolsonaro încercase anterior să folosească scandalul Banco Master pentru a acuza guvernul lui Lula de corupție, înainte ca legăturile cu filmul să devină publice.

Un film politic care riscă să devină un dezastru electoral

Controversa a fost amplificată și de alte detalii suspecte. Presa braziliană scrie că unul dintre producătorii executivi ai filmului ar fi Eduardo Bolsonaro, un alt fiu al fostului președinte. În plus, compania americană care produce filmul, GoUp Entertainment, nu are un site funcțional, iar mai multe materiale promoționale au dispărut recent de pe rețelele sociale. Pentru mulți analiști politici din Brazilia, cazul arată cât de strâns s-au amestecat politica, propaganda și scandalurile financiare într-una dintre cele mai polarizate campanii electorale din istoria recentă a țării.