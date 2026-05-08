Prima pagină » Știri externe » Președintele Braziliei propune săptămâna de lucru de cinci zile înaintea alegerilor prezidențiale

Președintele Braziliei propune săptămâna de lucru de cinci zile înaintea alegerilor prezidențiale

Președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, a propus reducerea săptămânii de lucru de la 44 la 40 de ore, măsură care ar transforma pentru milioane de oameni programul actual de șase zile de muncă într-unul de cinci zile, scrie Il Post.
Președintele Braziliei propune săptămâna de lucru de cinci zile înaintea alegerilor prezidențiale
Sursa foto: Kay Nietfeld/dpa
Victor Dan Stephanovici
08 mai 2026, 07:00, Știri externe

Inițiativa, denumită de guvern „reforma 6×1”, vine într-un moment sensibil politic, cu doar câteva luni înaintea alegerilor prezidențiale din octombrie, la care Lula candidează pentru un nou mandat, în contextul unor cote de popularitate aflate la minime istorice, transmite Il Post.

Potrivit calculelor guvernului brazilian, reforma ar afecta aproximativ 37 de milioane de angajați. Dintre aceștia, aproximativ 15 milioane ar obține o zi suplimentară de odihnă pe săptămână. În prezent, o treime dintre contractele de muncă din Brazilia prevăd șase zile de lucru și una liberă. Brazilia are aproximativ 213 milioane de locuitori, dintre care aproape 147 de milioane sunt de vârstă activă.

Reforma este populară, dar opoziția din Parlament rămâne puternică

Un sondaj recent arată că 71% dintre brazilieni susțin reducerea programului de lucru. Totuși, mai multe organizații patronale și reprezentanți ai mediului de afaceri și-au exprimat îngrijorarea că măsura ar putea crește costurile salariale pentru companii.Adoptarea reformei este incertă, deoarece coaliția lui Lula nu deține o majoritate stabilă în Parlament.

În ultimele săptămâni, guvernul brazilian a trecut prin mai multe episoade dificile în Congres. Parlamentarii au reușit recent să anuleze veto-ul lui Lula asupra unei legi care ar reduce pedeapsa fostului președinte de extremă dreapta Jair Bolsonaro, condamnat la peste 27 de ani de închisoare pentru tentativa de lovitură de stat de la finalul anului 2022. Totodată, Senatul a respins nominalizarea făcută de Lula pentru un nou judecător la Curtea Supremă, o situație care nu mai avusese loc din 1894.

Miza electorală a reformei

Analiștii politici consideră că reducerea săptămânii de lucru este și o încercare a lui Lula, fost lider sindical, de a-și remobiliza electoratul tradițional de stânga înaintea alegerilor. Guvernul a promovat și alte măsuri populare, inclusiv facilități pentru persoanele cu datorii și venituri reduse. În sondaje, Lula se află într-o competiție strânsă cu Flávio Bolsonaro, fiul fostului președinte Jair Bolsonaro, care este considerat principalul candidat al taberei conservatoare.

Recomandarea video

„M-a sunat Lia”: Dosarul în care se judecă numirea Liei Savonea ca șefă a Înaltei Curți va fi judecat de Înalta Curte
G4Media
Moscova, atacată în plin armistițiu anunțat de Putin pentru „Ziua Victoriei”. Rusia anunță că a doborât 20 de drone înainte parada de 9 mai
Gandul
E oficial! Mihaela Rădulescu revine în media, după dubla tragedie din viața ei: ”Felix ar fi fost mândru”
Cancan
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Prosport
Se refac jocurile la conducerea Petrom, după dezvăluirile Libertatea: Viitorul șef al companiei va fi din nou un român, cine este luat în calcul
Libertatea
Somonul afumat, asociat cu un risc mai mare de cancer. Specialiștii avertizează asupra consumului excesiv
CSID
Dedeman: Gadget-uri la reduceri pentru șoferi. Cât costă o camera de bord 4K și accesoriul auto disponibil la doar 78 de lei
Promotor