Președintele Braziliei propune săptămâna de lucru de cinci zile înaintea alegerilor prezidențiale

Inițiativa, denumită de guvern „reforma 6×1”, vine într-un moment sensibil politic, cu doar câteva luni înaintea alegerilor prezidențiale din octombrie, la care Lula candidează pentru un nou mandat, în contextul unor cote de popularitate aflate la minime istorice, transmite Il Post.

Potrivit calculelor guvernului brazilian, reforma ar afecta aproximativ 37 de milioane de angajați. Dintre aceștia, aproximativ 15 milioane ar obține o zi suplimentară de odihnă pe săptămână. În prezent, o treime dintre contractele de muncă din Brazilia prevăd șase zile de lucru și una liberă. Brazilia are aproximativ 213 milioane de locuitori, dintre care aproape 147 de milioane sunt de vârstă activă.

Reforma este populară, dar opoziția din Parlament rămâne puternică

Un sondaj recent arată că 71% dintre brazilieni susțin reducerea programului de lucru. Totuși, mai multe organizații patronale și reprezentanți ai mediului de afaceri și-au exprimat îngrijorarea că măsura ar putea crește costurile salariale pentru companii.Adoptarea reformei este incertă, deoarece coaliția lui Lula nu deține o majoritate stabilă în Parlament.

În ultimele săptămâni, guvernul brazilian a trecut prin mai multe episoade dificile în Congres. Parlamentarii au reușit recent să anuleze veto-ul lui Lula asupra unei legi care ar reduce pedeapsa fostului președinte de extremă dreapta Jair Bolsonaro, condamnat la peste 27 de ani de închisoare pentru tentativa de lovitură de stat de la finalul anului 2022. Totodată, Senatul a respins nominalizarea făcută de Lula pentru un nou judecător la Curtea Supremă, o situație care nu mai avusese loc din 1894.

Miza electorală a reformei

Analiștii politici consideră că reducerea săptămânii de lucru este și o încercare a lui Lula, fost lider sindical, de a-și remobiliza electoratul tradițional de stânga înaintea alegerilor. Guvernul a promovat și alte măsuri populare, inclusiv facilități pentru persoanele cu datorii și venituri reduse. În sondaje, Lula se află într-o competiție strânsă cu Flávio Bolsonaro, fiul fostului președinte Jair Bolsonaro, care este considerat principalul candidat al taberei conservatoare.