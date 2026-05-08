CNN: Deținute din închisoarea lui Ghislaine Maxwell spun că au fost pedepsite după ce au vorbit cu presa despre cazul Epstein

Femeile afirmă că au fost mutate în centre de detenție cu regim mai sever după ce au oferit comentarii presei despre prezența lui Maxwell în penitenciarul cu securitate minimă din Bryan, Texas. Una dintre fostele deținute, Julie Howell, a povestit pentru CNN că a intrat în atenția conducerii penitenciarului după ce și-a exprimat nemulțumirea într-un mesaj trimis unui reporter britanic. Howell, fost profesor universitar condamnată pentru delapidare, a scris că multe dintre femeile din penitenciar erau „supărate” de sosirea lui Maxwell într-o unitate destinată infractorilor non-violenți.

„Traficul de persoane este o crimă violentă. Ea a ajutat la recrutarea și exploatarea unor minori pentru Epstein”, a transmis aceasta. Femeia a spus că după apariția comentariilor în presă a fost chemată la biroul conducerii penitenciarului și ulterior transferată într-un centru federal de detenție din Houston.

Acuzații privind intimidarea deținutelor

O altă fostă deținută, care a vorbit sub protecția anonimatului, susține că directoarea penitenciarului le-a avertizat pe femei să nu discute despre Maxwell. Potrivit acesteia, orice comentariu critic legat de cazul Epstein era tratat ca o problemă de securitate. Femeia a afirmat că și ea a fost sancționată după ce a discutat cu un reporter despre prezența mare a agenților federali în penitenciar după transferul lui Maxwell.

Transferul lui Maxwell a stârnit controverse

Transferul lui Ghislaine Maxwell dintr-o închisoare federală din Florida către un penitenciar cu securitate minimă din Texas a atras numeroase întrebări în SUA. Experți în sistemul penitenciar american spun că persoane condamnate pentru infracțiuni sexuale grave ajung foarte rar în astfel de unități. Cazul a alimentat speculații privind un posibil tratament preferențial acordat lui Maxwell, mai ales după ce aceasta a făcut declarații favorabile președintelui Donald Trump în timpul unor discuții cu oficiali americani. Trump nu a fost acuzat oficial de infracțiuni în dosarul Epstein, însă numele său apare în mai multe documente publicate de Departamentul Justiției.

Privilegii și măsuri speciale

Mai multe foste deținute au declarat că Maxwell beneficia de condiții speciale în penitenciar. Acestea susțin că primea apă și mâncare direct în cameră, era escortată permanent de gardieni înarmați și avea acces privat la anumite spații din închisoare. Administrația penitenciarelor federale americane a transmis că nu oferă informații despre deținuți individuali și că orice tratament preferențial este interzis prin regulament.

Consultanți specializați în sistemul penitenciar federal american spun că sancționarea unor deținute pentru discuții cu presa este neobișnuită. Totuși, aceștia atrag atenția că administrațiile penitenciarelor au o marjă foarte mare de decizie și pot muta rapid deținuți considerați problematici. Julie Howell spune că experiența trăită în detenție i-a arătat cât de vulnerabile sunt multe dintre femeile aflate în sistemul penitenciar american. „Sunt femei acolo care nu au pe nimeni. Nu au familie, nu știu ce drepturi au și nici cum să le apere”, a declarat ea.