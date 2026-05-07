Un judecător american a publicat un bilet atribuit lui Jeffrey Epstein după prima tentativă de sinucidere din închisoare

Documentul fusese sigilat timp de mai mulți ani într-un seif al tribunalului și a devenit public după o solicitare formulată de The New York Times. Biletul conține fraze despre moarte și „a alege momentul despărțirii”. Potrivit documentelor făcute publice de judecătorul Kenneth Karas, biletul ar fi fost găsit de fostul polițist Nicholas Tartaglione, colegul de celulă al lui Epstein, mai scrie AP. Textul, dificil de descifrat pe alocuri, include fraze precum: „M-au investigat luni întregi – n-au găsit nimic!!!” și „Este o binecuvântare să poți alege momentul în care îți iei rămas-bun.” Mesajul se încheie cu expresia: „NO FUN. NOT WORTH IT!!” (Nicio plăcere. Nu merită!!, n.e.). Nu este clar cine a scris biletul, iar documentul nu fusese menționat în rapoartele oficiale privind moartea lui Epstein.

Prima tentativă de sinucidere a avut loc cu trei săptămâni înainte de moarte

Jeffrey Epstein a fost găsit pe 23 iulie 2019 pe podeaua celulei sale din penitenciarul federal Metropolitan Correctional Center din Manhattan, cu o fâșie de cearșaf în jurul gâtului. Incidentul a avut loc cu aproximativ trei săptămâni înainte ca acesta să fie găsit mort în celulă, pe 10 august 2019. Autoritățile americane au concluzionat ulterior că a fost vorba despre sinucidere. În acea perioadă, Epstein împărțea celula cu Nicholas Tartaglione, fost polițist condamnat ulterior la închisoare pe viață pentru uciderea a patru persoane.

Epstein a susținut inițial că ar fi fost atacat

Potrivit documentelor administrației penitenciare, după incidentul din iulie 2019, Epstein le-a spus gardienilor că ar fi crezut că Tartaglione a încercat să îl ucidă. Ulterior însă, în timpul interviurilor realizate de personalul penitenciarului, Epstein a declarat că nu a avut probleme cu colegul său de celulă și că nu dorește „să inventeze ceva ce nu există”. Tartaglione a spus, la rândul său, că a crezut că Epstein face infarct, pentru că avea ochii deschiși și părea că sforăie.

Dosarul Epstein continuă să genereze controverse

Judecătorul Kenneth Karas a explicat că a analizat inclusiv dreptul la viață privată al lui Epstein înainte de a aproba publicarea documentului, însă a considerat că interesul public prevalează. Moartea lui Epstein a generat numeroase controverse și teorii ale conspirației în SUA, inclusiv din cauza neregulilor descoperite în penitenciar. Anchetatorii au stabilit că unii gardieni dormeau sau navigau pe internet în loc să verifice celulele. La momentul morții sale, Epstein era judecat pentru trafic sexual și exploatarea unor minore.