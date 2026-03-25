Contabilul și avocatul lui Jeffrey Epstein spun că nu au fost niciodată intervievați de anchetatori

Richard Kahn, contabilul lui Epstein, și Darren Indyke, avocatul acestuia, au fost audiați cu ușile închise de Comisia pentru Supraveghere a Camerei Reprezentanților. Înregistrările video ale depozițiilor lor, făcute publice ulterior, arată că ambii au afirmat că nu au fost contactați de autorități pentru a fi intervievați în legătură cu activitatea lui Epstein, arată NBC News.

Kahn a declarat în fața comisiei că „nu a fost niciodată chestionat de vreo autoritate guvernamentală”. Asta deși a primit solicitări oficiale pentru documente legate de averea și trusturile lui Epstein.

Întrebări privind investigația autorităților

Declarațiile celor doi ridică semne de întrebare cu privire la modul în care autoritățile americane au investigat cazul. În 2025, Departamentul Justiției și FBI au afirmat într-un memorandum comun că au realizat o analiză „exhaustivă” a documentelor și a informațiilor privind cazul Epstein.

Autoritățile nu au oferit deocamdată explicații privind motivele pentru care persoane apropiate de Epstein, care au lucrat ani de zile pentru acesta, nu au fost intervievate în cadrul anchetei. Richard Kahn și Darren Indyke au fost numiți co-executori ai testamentului lui Epstein după moartea acestuia. Ambii au declarat că nu au fost martori la activități ilegale și că nu au fost acuzați de autorități de vreo faptă penală. Indyke a spus în depoziția sa că nu a fost surprins de faptul că nu a fost contactat de anchetatori. El a argumentat că rolul său a fost acela de avocat specializat în tranzacții și administrarea afacerilor lui Epstein.

Contextul cazului Epstein

Jeffrey Epstein a fost investigat de autoritățile americane timp de aproape două decenii. În 2008, acesta a încheiat un acord controversat cu procurorii federali după ce a pledat vinovat pentru solicitarea serviciilor sexuale ale unei minore. În 2019, Epstein a fost arestat din nou și acuzat de trafic sexual de minore. El a murit în celula sa dintr-o închisoare din New York înainte de a fi judecat. În ultimii ani, Departamentul Justiției a făcut publice milioane de documente legate de caz, multe dintre ele fiind însă redactate sau reținute pentru protejarea victimelor și a altor informații sensibile.