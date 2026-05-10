Breaking News » Iranul a trimis un răspuns la propunerea SUA de a pune capăt războiului prin intermediul Pakistanului

Iranul a trimis un răspuns la propunerea SUA de a pune capăt războiului prin intermediul Pakistanului

Iranul a trimis un răspuns la propunerea SUA de a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu. Mesajul a fost expediat prin intermediul diplomaților din Pakistan. Americanii nu au răspuns încă iranienilor.
Petru Mazilu
10 mai 2026, 16:02, Știri externe
Răspunsul Iranului la o propunere SUA de a pune capăt războiului a fost trimis prin intermediul mediatorului Pakistan, au relatat duminică agenția de știri de stat iraniană IRNA și Al Jazeera.

Kamal Hyder de la Al Jazeera din Islamabad a declarat că Pakistanul a confirmat primirea răspunsului iranian.

„Pakistanezii confirmă că au primit răspunsul iranian la propunerea SUA. Acum că Pakistanul l-a primit, va fi important să vedem când va fi comunicat Statelor Unite și apoi să vedem reacția Washingtonului”, a spus el.

Conform planului propus, prima etapă a negocierilor se va concentra pe încetarea ostilităților. Americanii nu au dezvăluit mesajul și nici răspunsul lor.

