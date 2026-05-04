Pakistanul facilitează repatrierea echipajului iranian de pe nava confiscată de SUA

Marinarii, care inițial au fost reținuți la bordul petrolierului „Touska”, confiscat de SUA în 20 aprilie, au fost transportați cu avionul la Islamabad, duminică seara, și urmau să fie predați autorităților iraniene, potrivit unui comunicat al Ministerul de Externe al Pakistanului, citat de Gulf News.

Predarea are loc în urma unei confruntări maritime tensionate în Golful Oman, unde forțele americane au interceptat nava sub pavilion iranian.

Transferul echipajului a fost coordonat cu ambele părți, a declarat Pakistanul, reflectând un caz rar de cooperare practică, în ciuda tensiunilor mai ample legate de sancțiuni, rutele maritime și securitatea regională.

Se așteaptă ca nava în sine să fie returnată după reparații.

Oficialii de la Islamabad au precizat că vor continua să faciliteze dialogul și diplomația în vederea asigurării stabilității regionale, întrucât Strâmtoarea Ormuz rămâne instabilă, iar angajamentul indirect dintre SUA și Iran este sensibil din punct de vedere politic.