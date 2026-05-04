Zeci de victime în urma unui atac armat în Oklahoma

Zeci de persoane au fost rănite în urma unui atac armat produs duminică seara la o petrecere organizată în apropierea lacului Arcadia, lângă Oklahoma City. Autoritățile au demarat o anchetă însă nu au fost identificați suspecți.
Sursă foto: Pexels
Radu Mocanu
04 mai 2026, 09:28, Știri externe

Atacul a avut loc duminică seara, fiind rănite doisprezece persoane. 

„Aceasta este evident o situație foarte terifiantă și înțelegem îngrijorarea publicului și a celor implicați și depunem eforturi mari pentru a-i găsi pe suspecți”, a spus purtătoarea de cuvânt a poliției din Edmond, Emily Ward, citată de Associated Press

Ward a precizat că momentan nu au fost făcute arestări privind cazul. 

Oficialii au declarat că zece persoane au fost transportate de urgență la spitale, precizând totuși că starea victimelor este variată. 

„Suntem cam peste tot, vorbind cu victimele și martorii”, mai spune oficialul. 

situat la aproximativ 21 de kilometri nord de Oklahoma City, este un lac artificial folosit pentru controlul inundațiilor, dar și o destinație populară pentru activități de agrement. 

