Prima pagină » Știri externe » ChatGPT și „obsesia pentru goblini”: cum a ajuns un bug de personalitate să modifice răspunsurile AI

Un comportament neașteptat al ChatGPT a determinat OpenAI să intervină direct în modul în care funcționează modelele sale, după ce utilizatorii au observat că chatbotul folosește frecvent referințe la creaturi fantastice, în special „goblini”, scrie Il Post.
Victor Dan Stephanovici
04 mai 2026, 10:29, Știri externe

Fenomenul a fost observat în special în cazul sistemului Codex, folosit pentru generarea de cod. În unele situații, chatbotul a început să descrie erorile din programare drept „mici goblini”. În alte cazuri s-a autodefinit ca un „goblin cu torță” care caută probleme în cod. Potrivit companiei, aceste referințe nu au fost introduse intenționat, ci au apărut ca rezultat al modului în care modelul a fost antrenat și evaluat, arată Il Post.

Creșteri spectaculoase în utilizarea termenilor

OpenAI a observat încă din noiembrie o creștere a frecvenței unor termeni precum „goblin” și „gremlin”. Inițial, fenomenul nu a ridicat semne de alarmă. Situația s-a schimbat odată cu lansarea modelului GPT-5.4, când utilizarea acestor cuvinte a crescut semnificativ, ajungând la un nivel de peste 3.800% față de versiuni anterioare. Investigația internă a arătat că problema era legată de modul în care era configurată personalitatea „Nerd” a chatbotului. Aceasta încuraja răspunsuri creative și neobișnuite, iar sistemul de evaluare favoriza explicit utilizarea unor elemente din cultura fantasy. În timp, acest mecanism a determinat modelul să folosească tot mai des astfel de referințe, deoarece primea feedback pozitiv pentru ele. Efectul s-a extins și la alte moduri de funcționare ale AI, din cauza interconectării sistemelor de antrenare.

Măsurile luate de OpenAI

Pentru a corecta problema, compania a eliminat complet personalitatea „Nerd” și a modificat sistemele interne de evaluare. În plus, a introdus reguli clare care interzic menționarea creaturilor fantastice – precum goblini, troli sau orci – cu excepția cazurilor în care acestea sunt strict relevante pentru răspuns. OpenAI a explicat că aceste ajustări sunt necesare pentru a menține coerența și utilitatea răspunsurilor generate de inteligența artificială.

