Cât de mult ne ajută AI-ul când e vorba de acte oficiale, precum schimbarea cărții de identitate

Inteligența artificială este parte din viața noastră. Fie că folosim ChatGPT, Gemini de la Google, Grok de la X ori Claude, toate aplicațiile bazate pe AI ne ușurează existența. De acolo ne luăm frecvent informațiile necesare și le transformăm, prin întrebările adresate, în asistenți virtuali, uneori chiar în „prieteni” foarte apropiați.

Însă, ne putem baza complet pe Inteligența Artificială în luarea deciziilor? Are întotdeauna dreptate? Am testat două dintre aceste instrumente, Gemini și ChatGPT, întrebându-le ce acte sunt necesare pentru schimbarea cărții de identitate, iar răspunsurile pot părea surprinzătoare.

Întâi de toate, pentru a schimba o carte de identitate este nevoie de programare la Evidența Populației. Aceasta se face online, pe platforma oficială, unde se selectează județul și localitatea de domiciliu.

Odată obținută programarea, pentru a schimba vechea carte de identitate și a intra în posesia primei Cărți Electronice de Identitate este nevoie de depunerea anumitor acte. Se achită taxa de 70 de lei dacă prima CEI a fost pierdută, iar dacă se dorește o carte de identitate simplă, fără cip, taxa este de 40 de lei.

Atenție, emiterea primei Cărți de Identitate Electronice este gratuită până la 1 iulie 2026, fiind inclusă în programul finanțat prin PNRR.

Ne îndrumă corect Inteligența Artificială?

Cu programarea făcută și actele pregătite, am pus o întrebare simplă pe Google: „Ce acte sunt necesare pentru schimbarea cărții de identitate copii”. Răspunsul primit a inclus necesitatea copiilor xerox și a unei cereri tipărite.

Am adresat aceeași întrebare și ChatGPT. Răspunsul a fost similar, incluzând cererea și copiile documentelor, pe lângă actele în original.

Așadar, instrumentele considerate utile în combaterea birocrației ne trimit, în acest caz, tot către proceduri clasice, cu hârtii și copii xerox.

De unde luăm informația corectă

Dincolo de utilitatea lor în viața de zi cu zi, atunci când vine vorba despre acte oficiale ale statului român, cel mai sigur este să consultăm direct sursele oficiale, actualizate constant.

Informațiile corecte arată că nu este nevoie de nicio cerere completată, nici online, nici tipărită, și nici de copii xerox.

Pentru schimbarea cărții de identitate sunt necesare certificatul de naștere, certificatul de căsătorie în cazul schimbării numelui, precum și actul de proprietate asupra imobilului unde este declarat domiciliul. În caz de divorț, este necesară și decizia definitivă a instanței.

Pentru copiii de 14 ani este necesară prezența unuia dintre părinți, titular al actului de proprietate. Această regulă se aplică și după vârsta de 18 ani, dacă persoana locuiește în continuare la același domiciliu. În majoritatea situațiilor este necesar și actul de identitate vechi.

Atenție, dacă actul de identitate a fost pierdut și era de tip carte electronică, se achită taxa aferentă.

În concluzie, uneori un simplu acces la site-ul oficial ne poate scuti de timp pierdut, bani și consum inutil de hârtie.