Inteligența artificială are o problemă cu apa. Google spune că a găsit soluția

Una dintre cele mai mari probleme ale utilizării pe scară largă a inteligenței artificiale este impactul asupra mediului. Centrele de date necesare funcționării acestei tehnologii ating temperaturi foarte ridicate, iar fără răcire riscă să cedeze infrastructura care face posibil accesul la IA, scrie El Economista.

La fel cum un telefon se încălzește când îl folosim intens, și centrele de date au nevoie de răcire. Cea mai frecventă metodă este utilizarea apei. Potrivit lui Bikash Koley, vicepreședinte al infrastructurii globale Google, acest sistem poate reduce consumul total de energie.

„În multe locuri, răcirea cu apă poate reduce consumul energetic al centrelor de date cu aproximativ 10% față de răcirea cu aer.”

Problema este că apa este o resursă extrem de valoroasă. Tot mai multe studii atrag atenția asupra consumului uriaș al centrelor de date, care ar putea deveni o problemă majoră în viitor.

Ce spuneGoogle despre consumul real de apă al inteligenței artificiale

Publicația The Verge citează un studiu recent care susține că această tehnologie consumă anual o cantitate de apă echivalentă cu cea îmbuteliată pe care o beau oamenii din întreaga lume.

Google contestă aceste calcule și spune că nu există cifre exacte privind consumul real de apă al inteligenței artificiale. Cu toate acestea, compania a anunțat că vrea să rezolve problema și promite ca până în 2030 să refacă mai multă apă decât utilizează.

Compania mai spune că va contribui la modernizarea infrastructurii de apă și canalizare în zonele unde are centre de date și că va proteja bazinele hidrografice aflate în pericol, inclusiv prin folosirea răcirii cu aer acolo unde este necesar.

În plus, Google caută soluții alternative pentru a proteja resursele de apă.

„Colaborăm cu furnizorii de utilități pentru a identifica alternative la apa potabilă în centrele noastre de date, cum ar fi apa reziduală tratată.”

Reutilizarea apei reziduale tratate pentru răcire ar putea deveni o soluție esențială în viitor. Astfel, centrele de date ar putea funcționa la temperaturi sigure fără a consuma excesiv o resursă atât de importantă.