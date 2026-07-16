Nokia nu mai vinde telefoane. Acum câștigă miliarde din revoluția inteligenței artificiale

Strategia pare să dea rezultate. De la începutul acestui an, valoarea acțiunilor Nokia aproape s-a dublat, pe fondul investițiilor masive pe care marile companii tehnologice le fac în infrastructura necesară dezvoltării AI, mai arată Il Post.

Nokia nu mai vinde telefoane, ci „autostrăzile” inteligenței artificiale

Mulți asociază încă Nokia cu telefoanele mobile care dominau piața înainte de apariția iPhone-ului. În realitate, compania a ieșit din această afacere încă din 2014, când și-a vândut divizia de telefoane către Microsoft și s-a concentrat pe infrastructura de telecomunicații. Din 2024 însă, Nokia și-a schimbat din nou direcția și a început să investească puternic în tehnologiile folosite pentru construirea centrelor de date care alimentează sistemele de inteligență artificială.

Aceste centre de date, construite de giganți precum Amazon Web Services, Microsoft Azure sau Google Cloud, au nevoie de rețele extrem de rapide pentru a conecta zeci de mii de servere. Aici intervine Nokia. Compania furnizează echipamente esențiale precum switch-uri, routere, sisteme de transport optic și software care permit circulația uriașelor volume de date generate de modelele AI. Experții compară infrastructura unui astfel de centru de date cu o rețea de autostrăzi. Dacă fibra optică reprezintă drumurile pe care circulă informațiile, echipamentele Nokia sunt cele care dirijează și transportă eficient traficul digital.

Achiziția care a schimbat totul

Momentul decisiv a venit în vara lui 2024, când Nokia a cumpărat compania americană Infinera pentru aproximativ 2,3 miliarde de dolari. Infinera este specializată în tehnologia de transport optic de mare viteză, indispensabilă pentru funcționarea centrelor moderne de date. În urma tranzacției, cota Nokia pe piața nord-americană a rețelelor optice a crescut de la aproximativ 6% la 27%, compania devenind al doilea jucător din Statele Unite, după Ciena.

Nvidia a devenit unul dintre investitori

Transformarea Nokia a atras rapid atenția marilor nume din industria AI. În octombrie 2025, Nvidia, liderul mondial în producția de cipuri pentru inteligență artificială, a investit aproximativ 1 miliard de dolari pentru a achiziționa un pachet de aproape 2,9% din compania finlandeză, într-un parteneriat strategic privind dezvoltarea infrastructurii pentru AI. Tot în 2025, Nokia l-a numit director general pe Justin Hotard, fost executiv Intel cu experiență în administrarea marilor centre de date.

Vânzările către industria AI au explodat

Primele rezultate au venit rapid. În primul trimestru din 2026, veniturile generate de soluțiile dedicate inteligenței artificiale și serviciilor cloud au crescut cu 49% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la aproximativ un miliard de dolari. Investitorii au reacționat imediat, iar acțiunile Nokia au depășit pragul de 14 dolari, cel mai ridicat nivel din ultimii ani, chiar dacă rămân departe de recordul istoric din perioada de vârf a telefoanelor mobile.

Compania profită de „goana după aur” a inteligenței artificiale

Analiștii financiari descriu noua strategie Nokia folosind expresia „vinde lopeți și târnăcoape în timpul goanei după aur”. Cu alte cuvinte, compania nu dezvoltă modele de inteligență artificială precum ChatGPT sau Gemini, ci furnizează infrastructura fără de care acestea nu pot funcționa. Pe măsură ce marile companii investesc sute de miliarde de dolari în construirea unor centre de date tot mai mari, cererea pentru echipamentele Nokia continuă să crească.

O companie obișnuită să se reinventeze

Transformările radicale nu sunt o noutate pentru Nokia. Fondată în 1865 ca fabrică de hârtie, compania a produs de-a lungul timpului cabluri electrice, produse din cauciuc, echipamente militare, televizoare și telefoane mobile, înainte de a deveni unul dintre liderii mondiali ai infrastructurii telecom și, mai nou, ai infrastructurii pentru inteligență artificială. Această capacitate de adaptare este considerată unul dintre principalele atuuri ale companiei.

Există și riscuri

Succesul actual depinde însă de menținerea ritmului investițiilor în AI. Unele firme de analiză avertizează că investițiile uriașe în centre de date ar putea alimenta o bulă speculativă. Potrivit unei estimări McKinsey, investițiile globale în infrastructura AI ar putea ajunge la aproximativ 7.000 de miliarde de dolari până în 2030. În același timp, construirea centrelor de date provoacă tot mai multe controverse din cauza consumului foarte mare de energie electrică și apă, iar în mai multe țări europene au apărut proteste împotriva extinderii acestor facilități. Pentru Nokia, viitorul depinde de un singur lucru: dacă revoluția inteligenței artificiale va continua în ritmul actual, compania finlandeză are șanse să devină unul dintre marii câștigători ai noii economii digitale.