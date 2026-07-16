Opt proceduri de infringement împotriva Bulgariei. Sofia are două luni pentru a evita sancțiunile financiare

Potrivit Comisiei Europene, Bulgaria a primit opt notificări oficiale („letters of formal notice”), primul pas al procedurii de infringement prevăzute de tratatele UE, relatează Novinite.

Protecția jurnaliștilor împotriva proceselor abuzive

Una dintre procedurile de infringement vizează întârzierea transpunerii directivei europene care protejează jurnaliștii și organizațiile societății civile de procesele abuzive de tip SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation).

Aceste litigii sunt folosite de persoane sau companii cu influență pentru a intimida jurnaliști, activiști sau organizații care dezvăluie cazuri de corupție, abuzuri ori alte nereguli. Chiar dacă au puține șanse de câștig, ele pot implica costuri ridicate și îi pot descuraja pe cei vizați să mai publice investigații sau să critice persoane ori instituții.

Directiva europeană le permite instanțelor să respingă rapid astfel de acțiuni vădit nefondate și oferă posibilitatea acordării de despăgubiri celor care au fost ținta unor astfel de procese.

„Comisia a trimis notificări oficiale Bulgariei pentru că nu a comunicat transpunerea unor directive importante ale UE în legislația națională în termenele stabilite”, a transmis miercuri executivul european.

Ce alte domenii sunt vizate

Celelalte proceduri de infringement vizează întârzierea transpunerii unor reguli europene privind angajarea legală a lucrătorilor din afara Uniunii Europene și protejarea acestora împotriva exploatării.

De asemenea, Comisia Europeană reclamă întârzieri în aplicarea normelor referitoare la condițiile de primire a persoanelor care solicită protecție internațională, la inspecțiile transportului rutier de mărfuri periculoase, precum și la regulile privind accesul pe piețele de capital și gestionarea riscurilor asociate tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate.

Un alt caz vizează procedurile de urgență pentru evaluarea conformității produselor, adică regulile care stabilesc modul în care anumite produse pot fi verificate și autorizate mai rapid înainte de a ajunge pe piață.

Cum funcționează procedura de infringement

Procedura de infringement este instrumentul prin care Comisia Europeană verifică dacă statele membre respectă legislația UE. Ea este declanșată atunci când un stat nu aplică sau nu introduce la timp în legislația națională normele europene.

În prima etapă, Comisia trimite o notificare oficială și acordă, de regulă, un termen de două luni pentru remedierea situației. Dacă răspunsul nu este considerat satisfăcător, urmează un aviz motivat, prin care statului i se cere să respecte obligațiile europene.

Dacă problemele persistă, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE). În cazul în care statul nu respectă hotărârea instanței, acesta poate fi obligat să plătească amenzi și penalități financiare.

Bulgaria are două luni pentru a răspunde

Comisia Europeană a acordat Bulgariei un termen de două luni pentru a răspunde notificărilor și pentru a adopta modificările legislative necesare.

„Dacă măsurile necesare nu sunt adoptate în termenul acordat, Comisia poate decide continuarea procedurilor de infringement”, a avertizat instituția europeană.

Dacă autoritățile de la Sofia nu remediază deficiențele semnalate, următoarea etapă este emiterea unor avize motivate, ultimul avertisment înainte ca dosarele să fie trimise la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE). În cazul în care hotărârile instanței nu sunt respectate, Bulgaria riscă sancțiuni financiare, inclusiv amenzi și penalități.

Context politic sensibil

Cele opt proceduri de infringement au fost anunțate la numai o zi după ce Bulgaria a obținut modificarea listei persoanelor vizate de cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. În timpul negocierilor cu Bruxelles-ul, guvernul de la Sofia a susținut că apără interesele naționale, iar premierul Rumen Radev a declarat că țara sa nu va susține măsuri europene „care afectează și pun în pericol economia națională”.

Sancțiunile și declanșarea procedurilor de infringement făc parte din verificările periodice privind aplicarea legislației UE.