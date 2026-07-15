Comisia Europeană, proces cu Google de două decenii. S-a ajuns chiar și la CJUE

Litigiul a ajuns la Curtea de Justiție a Uniunii Europene după ce autoritățile de reglementare au contestat o hotărâre din 2024 a Tribunalului care a anulat amenda impusă companiei Google în 2019. Instanța inferioară a invocat erori în evaluarea cazului de către Comisia Europeană, potrivit Reuters.

Comisia, autoritatea de supraveghere a concurenței din UE, a declarat că Google a utilizat clauze restrictive în contractele cu editorii, care împiedicau concurenții să plaseze reclame de căutare pe site-urile editorilor, consolidând astfel poziția dominantă a Google în domeniul publicității de căutare online.

Clauzele din AdSense, mărul discordiei

Comisia a precizat că aceste practicile au avut loc în perioada 2006 – 2016. Platforma AdSense, care aparține de Google, oferă servicii de publicitate în motorul de căutare. Compania a eliminat clauzele contestate din acordurile cu editorii în 2016.

Avocatul Google, Josh Holmes, a respins argumentele Comisiei. „Noile argumente ale Comisiei sunt eronate. Motivele prezentate de Tribunalul Uniunii Europene sunt clare și complete”, a declarat avocatul în fața unui complet format din 5 judecători.

Avocatul acuză Comisia că a ignorat dovezile care arătau că rivalii Google aveau oportunități substanțiale de a concura.

Partea opusă, reprezentată de avocatul Anthony Dawes, a criticat hotărârea instanței inferioare, acuzând că aceasta impune autorităților de reglementare o obligație fără precedent, de a analiza aspecte deja soluționate prin jurisprudență.

Acuze din partea avocatului Comisiei Europene

„Această constatare răstoarnă complet jurisprudența”, a acuzat avocatul Comisiei Europene, adăugând că raționamentul instanței inferioare ar rata clauzele de exclusivitate ca fiind legale în mod implicit.

Un consilier al instanței urmează să emită un aviz fără caracter obligatoriu pe 12 noiembrie, iar o hotărâre definitivă este așteptată în lunile următoare.

Amenda privind AdSense a fost una dintre cele patru sancțiuni anticoncurențiale ale UE, care au costat Google 9,5 miliarde de euro în timpul disputei sale de aproape două decenii cu Comisia. Decizia instanței de fond de a anula amenda a marcat un eșec juridic rar pentru autoritatea de supraveghere a UE.