Prima pagină » Știri externe » Comisia Europeană, proces cu Google de două decenii. S-a ajuns chiar și la CJUE

Comisia Europeană, proces cu Google de două decenii. S-a ajuns chiar și la CJUE

Alphabet, prin divizia sa Google, a solicitat, miercuri, Curții Supreme a Europei să respingă recursul autorităților anticoncurențiale ale UE împotriva unei hotărâri a unei instanțe inferioare care a anulat o amendă de 1,49 miliarde de euro, susținând că argumentele autorităților erau eronate.
Comisia Europeană, proces cu Google de două decenii. S-a ajuns chiar și la CJUE
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Daiana Rob
15 iul. 2026, 15:47, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Litigiul a ajuns la Curtea de Justiție a Uniunii Europene după ce autoritățile de reglementare au contestat o hotărâre din 2024 a Tribunalului care a anulat amenda impusă companiei Google în 2019. Instanța inferioară a invocat erori în evaluarea cazului de către Comisia Europeană, potrivit Reuters. 

Comisia, autoritatea de supraveghere a concurenței din UE, a declarat că Google a utilizat clauze restrictive în contractele cu editorii, care împiedicau concurenții să plaseze reclame de căutare pe site-urile editorilor, consolidând astfel poziția dominantă a Google în domeniul publicității de căutare online.

Clauzele din AdSense, mărul discordiei

Comisia a precizat că aceste practicile au avut loc în perioada 2006 – 2016. Platforma AdSense, care aparține de Google, oferă servicii de publicitate în motorul de căutare. Compania a eliminat clauzele contestate din acordurile cu editorii în 2016.

Avocatul Google, Josh Holmes, a respins argumentele Comisiei. „Noile argumente ale Comisiei sunt eronate. Motivele prezentate de Tribunalul Uniunii Europene sunt clare și complete”, a declarat avocatul în fața unui complet format din 5 judecători.

Avocatul acuză Comisia că a ignorat dovezile care arătau că rivalii Google aveau oportunități substanțiale de a concura.

Partea opusă, reprezentată de avocatul Anthony Dawes, a criticat hotărârea instanței inferioare, acuzând că aceasta impune autorităților de reglementare o obligație fără precedent, de a analiza aspecte deja soluționate prin jurisprudență.

Acuze din partea avocatului Comisiei Europene

„Această constatare răstoarnă complet jurisprudența”, a acuzat avocatul Comisiei Europene, adăugând că raționamentul instanței inferioare ar rata clauzele de exclusivitate ca fiind legale în mod implicit.

Un consilier al instanței urmează să emită un aviz fără caracter obligatoriu pe 12 noiembrie, iar o hotărâre definitivă este așteptată în lunile următoare.

Amenda privind AdSense a fost una dintre cele patru sancțiuni anticoncurențiale ale UE, care au costat Google 9,5 miliarde de euro în timpul disputei sale de aproape două decenii cu Comisia. Decizia instanței de fond de a anula amenda a marcat un eșec juridic rar pentru autoritatea de supraveghere a UE.

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
Împăcarea momentului în fotbal » Fotografia „interzisă” care i-a dat de gol
GSP.ro
Cine are de câștigat din declarația controversată a ambasadorului german în Republica Moldova? Ștefan Popescu explică contextul declarației
Gandul
Scandal de zeci de mii de euro între o influenceriță și furnizorii ei de chinezării. Afacerea care trebuia să-i aducă profit s-a transformat într-un coșmar!
Cancan
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai mult goală, la piscină
Prosport
Alegeri anticipate 2026. Când ar putea să fie cel mai devreme scrutinul parlamentar
Libertatea
Fermierul de 119 ani care ar putea deveni cel mai bătrân om din lume. Merge singur, joacă domino și are o dietă surprinzător de simplă
CSID
Noua Dacia Spring, surprinsă în teste în România. Primele imagini cu viitorul model electric de 18.000 de euro
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da