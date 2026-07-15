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Fostul ministru de Externe al Ungariei renunță la mandatul de parlamentar. Va lucra la un gigant chinez

Fostul ministru de Externe al Ungariei, Péter Szijjártó, a anunțat miercuri, pe rețelele sociale, că va renunța la mandatul de parlamentar. Decizia a fost luată după ce a primit o ofertă de a ocupa o poziție importantă la un gigant chinez
Fostul ministru de Externe al Ungariei renunță la mandatul de parlamentar. Va lucra la un gigant chinez
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Diana Nunuț
15 iul. 2026, 16:13, Știri externe
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„Mi-am depus demisia din mandatul meu parlamentar. Motivul este că am primit o ofertă extrem de onorabilă de a ocupa o poziție internațională de la una dintre cele mai importante companii din lume”, a scris, miercuri, pe Facebook, Péter Szijjártó.

Mai exact, el va continua să lucreze ca șef al departamentului de relații externe și dezvoltare de noi afaceri la BYD, producătorul chinez de mașini electrice.

„BYD reprezintă una dintre cele mai mari povești de succes din industria auto din ultimii douăzeci de ani și, totodată, este liderul mondial în producția de vehicule cu energie nouă. Începând de astăzi, îmi voi continua activitatea în calitate de director responsabil de relațiile externe ale grupului de companii și de dezvoltarea noilor segmente de afaceri”, a explicat el.

Cariera politică a lui Szijjártó

Péter Szijjártó a fost ales în Parlamentul Ungariei în urmă cu mai bine de două decenii, în 2002. De asemenea, el a fost purtătorul de cuvânt personal al fostului premier ungar Viktor Orbán începând din 2010, a ocupat funcția de secretar de stat pentru afaceri externe și comerț începând din 2012, iar în perioada 2014-2026, el a fost ministru al afacerilor externe și comerțului.

În calitate de ministru, Péter Szijjártó a fost un mare susținător al mașinilor electrice chinezești.

„Ungaria este un bun exemplu al beneficiilor economice semnificative pe care le poate aduce o cooperare civilizată între Est și Vest. Consider că, dacă dorim să îmbunătățim competitivitatea Uniunii Europene, care se deteriorează dramatic, nu este posibil să facem acest lucru privind China ca pe un rival și fără a construi o cooperare sino-europeană”, a spus Szijjártó în momentul în care UE a intenționat să introducă tarife pentru mașinile chinezești, potrivit publicației Telex. 

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