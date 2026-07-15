O nouă generație de baterii ar putea schimba piața mașinilor electrice. Ar putea deveni alternativa mai ieftină la bateriile cu litiu

Bateriile bazate pe ioni de sodiu sunt tot mai aproape de o utilizare pe scară largă și ar putea deveni, în următorii ani, o alternativă mai accesibilă și mai sigură la bateriile litiu-ion utilizate în prezent în telefoane mobile, laptopuri, automobile electrice și sisteme de stocare a energiei. Potrivit unei analize publicate de revista Nature, mai multe companii chineze investesc masiv în această tehnologie, iar cel mai mare producător mondial de baterii, CATL, intenționează să înceapă producția de masă până la sfârșitul anului 2026.

Specialiștii apreciază că dezvoltarea bateriilor cu sodiu ar putea contribui la reducerea costurilor de electrificare și la diminuarea dependenței de litiu, o resursă concentrată în câteva regiuni ale lumii și supusă unor fluctuații importante de preț.

De ce sunt considerate promițătoare

Tehnologia bateriilor cu sodiu nu este nouă. Primele prototipuri au fost dezvoltate încă din anii 1980, însă acestea aveau două dezavantaje majore: o capacitate redusă de stocare a energiei și o durată de viață mai mică decât bateriile litiu-ion.

În ultimii ani însă, progresele tehnologice au accelerat, iar mai multe companii chineze au lansat deja motociclete și autoturisme de mici dimensiuni alimentate cu baterii cu sodiu.

Analiștii spun că principalul avantaj al noii tehnologii este costul materiilor prime. Sodiul este unul dintre cele mai abundente elemente de pe Pământ, fiind de peste 1.000 de ori mai răspândit în scoarța terestră decât litiul și prezent în cantități foarte mari în oceane. Carbonatul de sodiu, materia primă utilizată în producție, este, de asemenea, mult mai ieftin decât carbonatul de litiu folosit la bateriile convenționale.

Mai sigure și mai puțin poluante

Potrivit cercetătorilor citați de Nature, bateriile cu sodiu utilizează materiale diferite față de cele pe bază de litiu și nu necesită cantități importante de metale precum nichelul sau cobaltul.

În plus, ele pot folosi aluminiu în locul cuprului pentru anod și sunt considerate mai puțin inflamabile, ceea ce le-ar putea face mai sigure în exploatare. Un alt avantaj este funcționarea la temperaturi foarte scăzute, până la aproximativ minus 40 de grade Celsius.

Au încă un dezavantaj important

În ciuda progreselor, bateriile cu sodiu nu pot concura încă cu cele mai performante baterii litiu-ion în ceea ce privește densitatea energetică.

CATL estimează că actuala generație de baterii cu sodiu atinge o densitate energetică de aproximativ 175 Wh/kg, cu perspectiva de a ajunge la 200 Wh/kg în viitorul apropiat. Chiar și așa, nivelul rămâne inferior celor mai avansate baterii litiu-ion, utilizate pe automobilele electrice cu autonomie mare.

Din acest motiv, experții cred că bateriile cu sodiu vor concura, cel puțin într-o primă etapă, cu bateriile litiu-fier-fosfat (LFP), folosite în special pe automobilele de oraș și în sistemele staționare de stocare a energiei.

Impact și pentru Europa

Potrivit analiștilor, cea mai mare oportunitate pentru această tehnologie ar putea fi stocarea energiei produse din surse regenerabile, unde greutatea bateriilor este mai puțin importantă decât costul.

Pentru Europa, dezvoltarea bateriilor cu sodiu ar putea contribui la reducerea dependenței de importurile de materii prime critice și la scăderea costurilor proiectelor de stocare a energiei, într-un context în care investițiile în energia solară și eoliană sunt în creștere. Totodată, competiția dintre tehnologiile pe bază de litiu și cele pe bază de sodiu ar putea accelera inovația și reduce prețul bateriilor utilizate atât în sectorul auto, cât și în infrastructura energetică.